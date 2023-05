Canelo Alvarez vs John Ryder Livestream: quand ça commence et comment regarder

Voir chez DAZN DAZN Regardez Alvarez contre Ryder en Australie pour 15 AU $

C’est un combat incontesté des poids super-moyens qu’aucun fan de boxe qui se respecte ne voudra manquer alors que Canelo Alvarez rentre chez lui au Mexique pour défendre ses quatre titres mondiaux samedi contre le combattant britannique John Ryder.

Marquant la première fois que Canelo se bat à domicile en 11 ans, l’affrontement de samedi à Guadalajara sera la première apparition du joueur de 32 ans sur le ring depuis sa victoire aux points sur Gennady Golovkin lors de leur dernier combat de trilogie en septembre dernier.

Canelo a été contraint de se faire opérer de la main à la fin de l’année dernière, mais prétend s’être bien rétabli alors qu’il met ses titres WBC, WBA, WBO et IBF en jeu contre le gaucher Ryder.

L’événement principal de ce soir marque la première fois que le challenger de 34 ans se bat pour un titre mondial depuis sa défaite contre Callum Smith dans un style controversé en 2019.

La star née à Londres est actuellement sur une séquence de quatre combats sans défaite, avec sa dernière victoire contre Zach Parker en novembre de l’année dernière.

Voici tous les détails du grand combat de ce soir, y compris l’heure de début, comment le regarder et plus encore.

Ulises Ruiz / AFP via Getty Images

Canelo Alvarez contre John Ryder date et heure de début

Alvarez vs Ryder aura lieu ce soir, le 6 mai, à l’Estadio Akron de Guadalajara, au Mexique

La carte principale commence vers 19 h HE (16 h PT), les promenades sur le ring pour Alvarez et Ryder devant avoir lieu au plus tôt à 23 h HE (20 h PT).

Comment regarder Alvarez contre Ryder de n’importe où

Comment regarder Alvarez contre Ryder aux États-Unis

Le grand combat de samedi est disponible via pay-per-view chez plusieurs fournisseurs de streaming, ce qui permet de suivre très facilement toute l’action sur votre smart TV, votre box de streaming ou votre appareil mobile. Le prix est cohérent pour tous les services de streaming à 55 $, donc le choix se résume vraiment à votre service préféré.

Les gens aux États-Unis peuvent regarder Alvarez contre Ryder sur DAZN. Il s’agit cependant d’un événement à la carte et non inclus dans votre abonnement DAZN standard. Le coût est de 55 $ en plus d’un abonnement régulier de 20 $ sur un contrat de 12 mois ou de 25 $ d’un mois à l’autre.

Si vous êtes déjà configuré avec un compte Sling, c’est peut-être le moyen le plus simple d’ajouter ce combat à la carte. Le service facture 80 $ pour le PPV et est disponible pour les clients payants de Sling ou les utilisateurs enregistrés de Sling Freestream (bien que vous deviez ajouter un mode de paiement à votre compte pour l’acheter).

En plus des options de streaming ci-dessus, plusieurs câblodistributeurs proposent le combat Canelo contre Ryder. Les prix peuvent varier, vous voudrez donc vérifiez votre propre réseau pour plus de détails, mais les fournisseurs ci-dessous montrent tous le grand combat :

Comment regarder Alvarez contre Ryder au Royaume-Uni

Si vous vivez au Royaume-Uni, il est très facile – et peu coûteux – pour vous de regarder le combat Alvarez contre Ryder, DAZN étant l’option de choix. Il est disponible dans le cadre de votre abonnement standard sans frais supplémentaires.

Contrairement à d’autres endroits dans le monde, vous n’avez pas à payer plus pour l’accès PPV au combat Alvarez contre Ryder au Royaume-Uni – il est disponible via DAZN sans frais supplémentaires. Tant que vous avez un abonnement actif, à partir de 10 £ par mois, vous pourrez regarder l’action le soir du combat, bien que vous deviez être debout tôt le matin au Royaume-Uni pour le regarder, avec des ringwalks pour le le titre n’est pas attendu avant 4 h 00 BST dimanche.

Comment regarder Alvarez contre Ryder en Australie

Comme les téléspectateurs américains, les fans de boxe australiens devront acheter un PPV DAZN pour le combat Alvarez contre Ryder.

Diffusez le combat Alvarez contre Ryder Down Under via DAZN pour 15 $ AU, en plus du coût d’abonnement régulier de 14 $ par mois. L’heure de départ est prévue à 9 h AEST le dimanche 11 mai, les promenades sur le ring étant prévues au plus tôt à 13 h AEST.

Carte de combat complet Alvarez contre Ryder



En plus du grand événement principal, il y a deux autres combats pour le titre sous la carte lors de l’événement de samedi à l’Estadio Akron de Guadalajara ce soir.

Canelo Alvarez contre John Ryder – Pour les titres WBA (Super), WBC, IBF et WBO des super-moyens

Julio Cesar Martinez contre Ronal Batista – Pour le titre WBC des poids mouches de Martinez

Gabriel Gollaz Valenzuela contre Steve Spark – Pour le titre WBA Inter-Continental super léger

Nathan Devon Rodriguez contre Alexander Mejia

Oleksandr Gvozdyk contre Ricards Bolotniks

Bek Nurmaganbet contre Argenis España

Lawrence King contre Elio German Rafael

Johansen Alvarez Suarez contre Johan Rodriguez Arreguin

Abilkhan Amankul contre Jesus Moroyoqui Palomares

Carlos Emiliano Rojo contre Fabian Trejo Rivera

Jesus Larios contre Alejandro Curiel

