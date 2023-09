Canelo Alvarez vs Jermell Charlo undercard cotes de paris, pronostics, accumulateur

Volonté Canelo Álvarez prouver qu’il est toujours parmi les meilleurs combattants du monde aujourd’hui, ou le fera-t-il Jermell Charlo enfin consolider sa propre position sur la mythique liste livre pour livre ? Les deux hommes s’affrontent pour le championnat incontesté des super-moyens de la star mexicaine au T-Mobile de Las Vegas le 30 septembre.

Le combat de 12 rounds, plus l’action undercard, sera diffusé par Showtime PPV aux États-Unis et par DAZN au Royaume-Uni

Malgré l’opinion populaire selon laquelle Canelo est en déclin en tant que combattant, il est toujours largement favori pour vaincre Charlo, qui aborde deux catégories de poids pour le test le plus redoutable de sa carrière à ce jour. La star mexicaine n’a jamais perdu à 168 livres et a éliminé un trio de détenteurs du titre mondial auparavant invaincus (Callum Smith, Billy Joe Saunders et Caleb Plant) pour obtenir sa distinction incontestée.

En dehors de l’événement principal, il y a d’excellents affrontements mettant en vedette d’anciens champions et des espoirs émergents. Le Sporting News se penche sur trois des principales attractions sous-carte :

Yordenis Ugas contre Mario Barrios

Ugas (27-5, 12 KO) est un ancien champion WBA des poids welters qui vient de connaître à la fois une mise à pied de 16 mois et une défaite par arrêt au neuvième round contre Errol Spence Jr. La star cubaine est médaillée de bronze olympique et son moment fort en tant que un pro mettait à la retraite le légendaire Manny Pacquiao en 2021.

Barrios, originaire de San Antonio, est un ancien détenteur du titre WBA « régulier » des super-légers. Il a perdu cette ceinture au profit de Gervonta Davis, qui a été mise à rude épreuve avant de remporter une décision par points. Ce revers a émoussé l’élan de Barrios et il a été battu par l’ancien champion des poids welters Keith Thurman lors de son prochain combat. Il a depuis rebondi avec un arrêt au huitième round de Jiovani Santiago pour porter son record à 27-2 (18 KO).

Jésus Ramos contre Erickson Lubin

Ramos (20-0, 16 KO) est l’un des jeunes espoirs les plus excitants de la boxe mondiale. Le gaucher de 22 ans a des mains rapides, une puissance de commotion et un style qui plaira à tout le monde. Il détient une victoire sur Brian Mendoza, qui défiera Tim Tszyu pour le titre WBO des super welters le 15 octobre.

Lubin, également gaucher, est un ancien challenger pour le titre mondial qui a côtoyé les meilleurs à 154 livres. Ses trois combats les plus récents comportent une défaite par arrêt au neuvième round contre Sebastian Fundora, qui a été prise en sandwich entre des victoires par arrêt contre l’ancien champion Jeison Rosario et Luis Arias. Son record actuel est de 25-2 (18 KO).

Elijah Garcia contre José Armando Resendiz

Garcia, 20 ans, ressemble à une star en devenir. Un poids moyen de 6 pieds de haut avec une puissance de feu de pointe et de solides compétences, nous pouvons nous attendre à en entendre davantage sur le gaucher longiligne dans les mois et les années à venir. La plupart de ses victoires ont été remportées facilement, même s’il a été mis à l’épreuve par Kevin Zambrano lors de sa dernière sortie, en avril, tout en portant son bilan à 15-0 (12 KO).

Le Mexicain Resendiz n’a lui-même que 24 ans et cherchera à s’annoncer par une victoire surprise. Le visiteur peut battre un record de 14-1 (10 KO) et il a mis une défaite par décision contre Marcos Hernandez derrière lui en marquant des victoires par arrêt contre Heber Rondon et l’ancien champion du monde Jarrett Hurd.

Canelo Alvarez contre Jermell Charlo plus paris sous-carte et accumulateur

Si vous deviez placer un battement sur quatre des combattants apparaissant sur cette carte, vous pourriez alors obtenir des récompenses attrayantes. cotes sur BetMGM:

Exemple:

Canelo Alvarez par décision : -120

-120 Mario Barrios vainqueur : +225

+225 Jésus Ramos vainqueur : -500

-500 Elijah Garcia vainqueur : -500

Cotes à quatre : +658

Barrios est le seul outsider sélectionné pour une victoire surprise. Étant donné qu’il a la jeunesse de son côté et qu’Ugas vient de subir un énorme licenciement et une défaite préjudiciable, une grande victoire pour le combattant basé au Texas ne serait pas vraiment une surprise.