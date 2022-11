Canelo Alvarez présente ses excuses à Lionel Messi

Le champion du monde de boxe Saul “Canelo” Alvarez a présenté mercredi des excuses à Lionel Messi après avoir accusé la star argentine de la Coupe du monde d’avoir maltraité un maillot de football mexicain.

Alvarez s’est rendu sur Twitter le week-end dernier pour exprimer sa colère contre Messi, affirmant que la star du football avait “insulté” le Mexique en semblant poser son pied sur un maillot El Tri sur le sol du vestiaire argentin.

“Avez-vous vu Messi nettoyer le vestiaire avec notre maillot et notre drapeau ????”, a écrit l’icône mexicaine Alvarez sur Twitter.

“Il ferait mieux de demander à Dieu que je ne le trouve pas !!”

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’explosion d’Alvarez a suscité des réponses immédiates de la part de ceux qui défendaient Messi et affirmant qu’il n’y avait rien d’inhabituel à ce qu’un maillot de football soit sur le sol après un match.

Le capitaine argentin Messi avait apparemment échangé des maillots avec son homologue mexicain Andres Guardado.

Mercredi, Alvarez, 32 ans, a présenté ses excuses à Messi et à l’Argentine, affirmant qu’il avait réagi de manière excessive.

“J’ai été emporté par la passion et l’amour que je ressens pour mon pays et j’ai fait des commentaires déplacés pour lesquels je tiens à m’excuser auprès de Messi et du peuple argentin”, a écrit Alvarez sur Twitter.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí.— Canelo Alvarez (@Canelo) 30 novembre 2022

“Chaque jour, nous apprenons quelque chose de nouveau et cette fois, c’était mon tour.

“Je souhaite aux deux équipes beaucoup de succès dans leurs matchs d’aujourd’hui et je continuerai à soutenir le Mexique jusqu’à la fin.”

Le Mexique et l’Argentine se battent pour se qualifier du groupe C à la Coupe du monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici