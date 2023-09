Canelo Alvarez et Jermell Charlo prennent du poids pour le choc pour le titre mondial des super-moyens

Saul « Canelo » Alvarez et Jermell Charlo pesaient tous deux 167,4 livres vendredi avant leur duel pour les titres mondiaux incontestés des super-moyens d’Alvarez.

Charlo, lui-même champion du monde incontesté des poids moyens juniors, sera à son poids de combat le plus lourd de tous les temps alors qu’il accède pour la première fois à la division des 168 livres (76,2 kg) dans le but de remporter les ceintures IBF, WBA, WBC ET WBO d’Alvarez.

Les deux combattants semblaient détendus et se sont affrontés sans incident sur la scène extérieure érigée près de la T-Mobile Arena, où une foule de fans se sont précipités pour capturer des images sur leurs téléphones portables au son de la musique mariachi.

À SUIVRE : Mises à jour EN DIRECT des Jeux asiatiques du 30 septembre : l’Inde poursuit sa quête de médailles le jour 7

Le pas rituel sur la balance, suivi d’un regard fixe, a suivi une pesée officielle à huis clos plus tôt vendredi, sous les yeux des responsables de la Commission sportive de l’État du Nevada.

« Il est temps de se battre », a déclaré Charlo, ajoutant qu’il ne se souciait pas du fait qu’Alvarez ait été au centre de la préparation du combat.

« Peu importe la manière dont ils le vantent », a déclaré Charlo. « Ils l’ont fait apparaître ici. Je le vis, je l’apprécie. Je fais ça pour nous, bébé.

Charlo, qui possède un bilan de 35-1-1 avec 19 KO, débutera comme un outsider évident, mais le joueur de 33 ans originaire de Louisiane a la vitesse et la capacité de frappe pour causer des problèmes à Alvarez – qui a subi une défaite déséquilibrée contre Dmitri Bivol dans une tentative ratée de titre chez les mi-lourds l’année dernière avant des victoires décevantes contre Gennady Golovkin et John Ryder lors de ses deux derniers combats.

Le poids de Charlo est d’environ 12 livres de plus que son poids pour n’importe quel combat de sa carrière professionnelle.

Mais il a insisté sur le fait qu’il n’aurait aucune difficulté à « se présenter au choc des super-moyens, affirmant que les experts prédisant qu’il était trop petit pour défier dans la division « ne connaissent pas ma vraie taille ».

Alvarez, 59-2-2 avec 39 KO, a remporté des titres mondiaux dans quatre divisions et a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que Charlo ait du mal à progresser.

« Le facteur taille n’a pas d’importance ici », a-t-il déclaré. «Je l’ai déjà fait auparavant et je me sentais bien. Donc ça va être un grand combat et je suis prêt à tout.

« Ça va être incroyable », a ajouté Alvarez, qui a une fiche de 7-0 avec quatre KO dans des combats disputés à 168 livres.

Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)