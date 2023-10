Canelo Alvarez domine Jerell Charlo pour conserver les titres des super-moyens

Saul « Canelo » Alvarez a réaffirmé sa suprématie des super-moyens samedi avec une victoire dévastatrice par décision unanime contre Jermell Charlo pour conserver son titre mondial incontesté.

Dans une bataille de champions incontestés, le Mexicain Alvarez a renversé Charlo au septième tour alors qu’il défendait ses ceintures WBO, WBC, WBA et IBF, devenant ainsi le premier à défendre les quatre pour une troisième fois consécutive.

Les juges Max DeLuca et David Sutherland l’ont marqué 118-109 et Steve Weisfeld l’a vu 119-108 pour Alvarez, qui était l’agresseur depuis le début.

Il a envoyé Charlo, le champion incontesté du monde des super-welters, sur la toile pour la deuxième fois seulement de sa carrière au septième, le balançant d’un droit à la tempe puis enchaînant avec un uppercut qui a fait affaisser l’Américain jusqu’à un genou.

« Vous savez, j’ai travaillé tout le combat pour entrer dans le corps », a déclaré Alvarez. « Et puis j’ai changé le coup de poing et c’est ce qui s’est passé. »

Alvarez a déclaré qu’il avait prévu d’attaquer le corps de Charlo et qu’il l’a poursuivi très tôt, creusant à droite et à gauche.

« Nous avons travaillé pour cela, nous avons travaillé pour travailler sur le corps », a déclaré Alvarez. « Nous savons que c’est un grand combattant. Il sait bouger sur le ring et nous avons travaillé cela au gymnase pendant trois mois.

« Trois mois à la montagne sans ma famille, sans tout. Mais j’aime toujours la boxe », a déclaré la star de 33 ans. « La boxe a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. La boxe, c’est ma vie.

Charlo, combattant au-dessus de la limite des 154 livres pour la première fois, n’a jamais trouvé de rythme offensif alors qu’Alvarez dictait le rythme, coupait efficacement le ring et soutenait constamment son adversaire.

Alvarez s’est amélioré à 60-2-2 avec 39 KO et a soutenu son affirmation selon laquelle un camp d’entraînement à haute altitude dans les montagnes californiennes avait restauré la forme physique et la force qui semblaient manquer lors de deux victoires peu impressionnantes contre Gennady Golovkin et John Ryder depuis son incursion ratée chez les mi-lourds contre Dmitry Bivol.

Alvarez, qui envisage désormais de défendre son titre en mai prochain, pour coïncider avec les vacances mexicaines de Cinco de Mayo, a déclaré que le fait qu’il n’ait pas obtenu un KO n’avait pas d’importance.

«Je me sens bien», a-t-il déclaré. « C’est pourquoi nous combattons 12 rounds, n’est-ce pas. Si je n’obtiens pas ce KO, j’ai 12 rounds pour montrer que je suis le meilleur, n’est-ce pas ?

« Je suis le meilleur », a déclaré Alvarez. « Qui est le meilleur ? Personne ne peut battre ce Canelo.

Charlo n’avait certainement aucune réponse à lui donner puisqu’il tombait à 35-2 avec un match nul et 19 KO.

« J’ai juste l’impression que je n’étais pas moi-même là-dedans », a déclaré Charlo, ajoutant : « C’est de la boxe. Parfois, vous gagnez et parfois vous perdez.

Charlo, qui avait un avantage en termes de taille et de portée malgré l’augmentation du poids et pesait les mêmes 167,4 livres qu’Alvarez, a à peine lancé un coup de poing au premier tour, et ses efforts pour déséquilibrer Alvarez se sont révélés infructueux.

Les deux combattants étaient plus agressifs dans le troisième, Alvarez se connectant avec un crochet gauche au corps et droit à la tête avant de creuser avec un droit au corps.

Le schéma s’est poursuivi au quatrième avant que Charlo ne fasse une bonne performance au cinquième, mettant enfin en place des combinaisons efficaces.

Galvanisé peut-être par le renversement, Charlo a commencé à lâcher prise dans les tours suivants. Il a réalisé un bon neuvième, mais n’a pu causer aucun dommage durable et Alvarez a continué à porter les coups les plus décisifs.

Alors qu’il se préparait à répondre à la cloche du 11e tour, le coin de Charlo lui a dit qu’il avait besoin de quelque chose de spécial pour remporter la victoire, et ce n’était pas le cas.

Charlo, qui a mis fin à une mise à pied de 16 mois, s’est vu refuser sa candidature pour rejoindre le champion incontesté des poids welters Terence Crawford en tant que seul homme à remporter deux titres incontestés dans l’ère des quatre ceintures.

Officiellement déchu de sa ceinture WBO des super-welters une fois le combat de samedi commencé, Charlo, toujours détenteur des titres WBA, WBC et IBF, a déclaré qu’il reviendrait dans la division des 154 livres.

« Absolument », a-t-il répondu, ajoutant qu’il ne baisserait pas la tête.

« Je suis fier de moi. Il ne m’a pas assommé. Il m’a frappé avec des coups durs.

