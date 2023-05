Canelo Álvarez contre John Ryder: championnat incontesté des super-moyens – en direct

Ryder est joueur et confiant, lançant des coups de poing principalement à distance. Álvarez continue d’atterrir avec le crochet gauche au corps. Un bon mélange de coups à la tête et au corps du champion, mais la main gauche en bas est le coup de poing qui a marqué avec le plus de cohérence pendant six minutes. Ryder rejette chaque fois que Canelo décroche quelque chose d’important.

Il y a la cloche et les combattants se rencontrent au centre du ring, s’encerclant et lançant à peine un coup de poing entre eux dans la première minute. Álvarez se connecte avec un crochet gauche à l’étage. Ryder soutient Álvarez le long des cordes, qui se penche dans une défense obus et refuse à son adversaire tout coup marqué. Quelques coups de corps nets d’Álvarez, tous marquants, avant qu’il ne se connecte avec une main droite à l’étage qui soutient Ryder le long des cordes.

… Canello ! La foule est fouettée dans une frénésie alors qu’une bobine de mise en évidence des KO à croquer les os du champion joue sur grand écran. Un autre package vidéo suit (pendant que Ryder attend patiemment dans son coin), celui-ci raconté par Ana María Barragán, la mère d’Álvarez. Cela cède la place à une production époustouflante et époustouflante à une échelle épique incorporant 150 membres du groupe de mariachis, des danseurs et des pièces pyrotechniques. Et il y a Canelo au bout d’un podium, sous une couronne dorée et portant un poncho noir. Il sourit en se dirigeant vers le ring, s’arrêtant à chaque pas pour faire de l’ombre et jouer devant la foule. Quelles scènes !

John Ryder fait la longue marche vers le cercle carré. Alive by the Chase & Status joue depuis le système de sonorisation du stade au milieu d’une cacophonie de huées et de cris de chat. Il grimpe à travers les cordes après avoir effectué son approche au quasi-galop et arpente le coin rouge en attendant …

il y a 38 mois 22h57 HAE

« Je sais que ça va être hostile ; Je suis prêt pour cela », a déclaré Ryder cette semaine. «Je pense que pour aller combattre un champion, vous devriez aller dans son jardin pour remporter ses titres et c’est ce que je fais. La plupart des combattants sont allés à Vegas ou au Texas pour le combattre, mais je suis à Guadalajara dans la fosse aux lions.

« Je pense que la pression est sur lui. Ça fait longtemps qu’il n’a pas boxé ici et qui attend quoi que ce soit de moi ? Personne. Les gens pensent que je suis ici pour le salaire, je ne le suis pas, je suis ici pour montrer que les rêves peuvent devenir réalité. J’ai travaillé dur pour arriver ici, et je mérite d’être ici. « Je pense que c’est le bon moment pour le combattre, il a beaucoup de kilomètres au compteur. L’année dernière, il a eu la défaite de Bivol, j’ai trouvé étrange qu’il soit revenu aux poids lourds légers, puis il est revenu à 168 et bien que je ne pense pas que ce soit une mauvaise performance, je pense que les gens s’attendaient à ce qu’il l’arrête et mettre le dernier clou dans le cercueil de la trilogie et il ne l’a pas fait, bien qu’il ait gagné confortablement. De toute évidence, il a subi une opération à la main et peut-être qu’il y a des points d’interrogation sur l’usure, mais je veux la meilleure version de lui parce que je donnerai la meilleure version de moi.

Le Britannique John Ryder se retrouve en territoire hostile à Guadalajara. Photographie : Francisco Guasco/EPA

« Je dois saisir le moment. Après 12 rounds, ma main sera levée, et le nouveau, d’Islington, Londres, Royaume-Uni, champion du monde incontesté des super-moyens, John Ryder. C’est une opportunité rêvée et je ne compte pas la gâcher.

« Pour se préparer pour lui, vous devez d’abord le retirer de son piédestal car il est ce qu’il est, mais vous ne pourrez pas faire participer Canelo pour se préparer à Canelo. Vous travaillez avec ce que vous pouvez obtenir et que nous avons. Tony Sims est un excellent entraîneur et un véritable historien de la boxe, mais tout est très moderne dans mon camp aussi. C’était un camp différent car je suis resté avec Joe Cordina pendant trois semaines, c’était fantastique, c’est une grande famille et il est comme un frère. Il a retrouvé son titre mondial alors maintenant c’est à moi. « J’ai toujours cru que j’étais destiné à de plus grandes choses. Ma carrière a toujours été un travail en cours. J’ai de bonnes personnes autour de moi, des visages familiers, et il n’y a rien de nouveau ici. Je ne suis pas dans l’hôtel de combat principal, donc tout est un peu plus calme, c’est agréable et nous nous connecterons quand nous en aurons besoin.