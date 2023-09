Canelo Alvarez contre Jermell Charlo pronostics de combat, cotes, undercard, choix d’experts, Showtime Boxing

La nuit du combat est enfin arrivée. Après des mois de préparation et de discussions trash (principalement du côté respectueux), Canelo Alvarez et Jermell Charlo se rencontreront au centre du ring à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas samedi soir. La réunion marque la première fois dans l’ère des quatre ceintures de boxe où deux champions masculins incontestés s’affronteront alors que Charlo gravit deux catégories de poids pour se battre pour la couronne d’Alvarez à 168 livres.

Alvarez a été l’une des plus grandes stars de la boxe pendant presque toute sa carrière, passant d’une catégorie de poids à l’autre et collectionnant des championnats du monde tout en restant plus actif que la plupart de ses contemporains. Certains s’inquiètent des récents combats selon lesquels Alvarez est en retrait dans sa carrière car il a été moins impressionnant que d’habitude.

« Je me sens bien et prêt pour ce combat. Jermell a raison, je n’ai rien à prouver. Mais cette fois, j’ai quelque chose à lui prouver », a déclaré Alvarez. « Il n’a jamais cru en mes compétences. Il m’a appelé. Maintenant, j’ai l’opportunité de lui montrer mes compétences. Et cela me motive. J’ai eu un excellent camp et je suis prêt à montrer à tout le monde mes nouvelles compétences. »

Charlo n’a pas été aussi actif qu’Alvarez, mais s’est révélé être un grand combattant et a remporté les quatre championnats du monde chez les poids moyens juniors en battant Brian Castano lors de sa dernière sortie.

C’est un combat intrigant mettant en vedette deux des meilleurs combattants du monde et qui devrait se dérouler samedi à Las Vegas.

« Je viens pour gagner ce combat, peu importe ce qu’il dit. Nous verrons samedi. S’il est motivé pour me prouver qu’il a des compétences, qu’il en soit ainsi. Je viens pour gagner », a déclaré Charlo. « Faire l’histoire signifie tout pour moi. C’est de cela qu’il s’agit. Nous reviendrons sur ces moments plus tard dans la vie, regarderons en arrière et en profiterons. En ce moment, nous vivons l’instant présent et continuons à tourner ces chapitres. »

Bien que l’événement principal retienne à juste titre toute l’attention cette semaine, les fans auront droit à une solide sous-carte dans la préparation. Ne cherchez pas plus loin que l’événement co-principal où le prétendant montant Jesus Ramos affronte l’ancien challenger pour le titre Erickson Lubin dans un concours des poids moyens juniors. De plus, l’ancien champion des poids welters, Yordenis Ugas, est de retour alors qu’il cherche à récupérer l’or de manière intérimaire lorsqu’il combattra Mario Barrios. Et un des meilleurs espoirs ouvre le PPV lorsqu’Elijah Garcia affronte Armando Resendiz dans une bataille des poids moyens.

« Tout le monde sait que je suis un champion du monde, mais je suis aussi un homme du peuple et quelqu’un qui représente la communauté cubaine et c’est très important pour moi », a déclaré Ugas. « J’ai un combat très important samedi, mais je me bats sur un autre front et c’est pour mon peuple et le message que je veux lui transmettre. À Cuba, il y a des prisonniers politiques et je porte leur message et je me bats pour eux. Je représente leur message. »

Avec tant de choses qui se passent samedi soir, examinons de plus près la carte de combat complète avec les dernières cotes avant d’arriver aux prédictions et aux choix de notre personnel pour la partie PPV des festivités.

Carte de combat Alvarez contre Charlo, cotes

Saül « Canelo » Álvarez (c) -400 Jermell Charlo +310 Titre incontesté des super-moyens Yordenis Ugas-280 Mario Barrios +230 Poids welter Jésus Ramos -440 Erickson Lubin +340 Poids moyen junior Élie Garcia -365 Armando Resendiz +285 Poids moyen

Avec un événement principal aussi massif à venir, l’équipe de CBS Sports a avancé ses prédictions et ses choix pour l’événement principal. Voici vos choix : Brent Brookhouse (écrivain sur les sports de combat), Brian Campbell (écrivain sur les sports de combat, co-animateur de « Morning Kombat »), Shakiel Mahjouri (écrivain sur les sports de combat), Michael Mormile (producteur) et Brandon Wise (éditeur principal ).

Choix d’Alvarez contre Charlo, pronostics

Brian Campbell Charlo via décision majoritaire Brent Brookhouse Álvarez par décision unanime Shakiel Mahjouri Álvarez via TKO9 Michael Mormile Álvarez via TKO11 Brandon Sage Charlo par décision partagée

Campbell : Même si la différence de taille entre eux a été un récit majeur avec Charlo progressant de deux divisions, Alvarez était autrefois considéré comme un petit poids moyen. Charlo est plus grand, plus long et plus rapide. Il a également le bon état d’esprit nécessaire pour prendre de gros risques et s’appuyer sur une combinaison d’agressivité et de mouvement pour laisser Alvarez deviner. Le grand Canelo a-t-il dépassé son apogée à 33 ans ? Pas officiellement. Mais Charlo représente le type de défi qu’Alvarez n’a tout simplement pas affronté depuis longtemps. Charlo a également montré un penchant pour se montrer à la hauteur lorsque les lumières sont les plus brillantes, en particulier lorsque la pression est forte et qu’il est exclu. Cela pourrait être une tempête parfaite pour créer un combat rapproché et que Charlo peut gagner s’il vit derrière son jab et présente un menton suffisamment solide pour enfoncer Alvarez en profondeur.

Brookhouse : Il y a beaucoup d’inconnues ici. Est Alvarez en plein déclin à 33 ans ou les performances récentes étaient-elles le résultat de blessures ? Pourquoi Alvarez n’a-t-il pas pu arrêter John Ryder ou une version fanée de Golovkin ? Charlo a-t-il été suffisamment actif pour être prêt à augmenter à la fois le poids et le niveau de compétition ? Personnellement, je crois qu’Alvarez n’a pas pu vraiment travailler comme il le souhaitait lors des derniers camps à cause d’une blessure à la main qui a maintenant été corrigée. Cela expliquerait le manque de puissance, le manque de timing et le manque de puissance d’arrêt. Charlo est un très bon combattant, mais c’est aussi un combattant qui a vécu un enfer contre Brian Castano et Tony Harrison. Alvarez est d’un niveau différent de ces combattants et il est à l’aise à 168. Je pense que Charlo est assez délicat pour arriver aux cartes et assez bon pour éviter d’être explosé mais pas assez bon pour remporter la victoire.

Mahjouri : Alvarez n’a pas montré son instinct de finisseur ces derniers temps et Charlo n’a jamais été arrêté. À première vue, cela n’augure rien de bon pour ma prédiction. Mais Alvarez montera sur le ring pour la deuxième fois depuis qu’il a réparé chirurgicalement son poignet gauche contre un adversaire progressant de deux catégories de poids. Alvarez a renversé John Ryder et s’est cassé le nez lors de sa dernière sortie. Ryder n’est certainement pas taillé dans le même tissu que Charlo, mais c’est un athlète plus grand avec un menton solide.

De nombreux boxeurs prometteurs voient leur pourcentage de KO diminuer à mesure que le niveau de compétition augmente. Ce n’est pas l’histoire de Charlo. En fait, Charlo n’a acquis son pouvoir qu’avec le temps. Charlo mérite du crédit pour cela, mais il est difficile de voir sa puissance augmenter de deux divisions contre le menton de diamant d’Alvarez. Charlo a un crochet gauche phénoménal, qu’il réussira presque certainement, mais je ne le vois pas éliminer le grand Canelo avec à ce stade de leurs carrières respectives. Charlo doit lancer un match parfait contre Alvarez et je ne pense pas qu’il ait l’expérience d’élite pour le faire. Je m’attends à ce qu’Alvarez prenne les devants dans les cadres intermédiaires et soit qu’il profite d’un Charlo désespéré en retard, soit qu’il prenne une décision.

Sage: J’ai seulement été brûlé en prenant l’opprimé dans une grande boxe suffisamment de fois pour savoir que c’est une proposition risquée. Mais ce combat semble plus proche que ce que la ligne le suggère et ces deux-là ont l’impression qu’ils pourraient constituer le couple parfait pour produire le genre de combat que nous espérions voir entre Errol Spence Jr. et Terence Crawford. Alvarez a semblé plus lent lors de ses récentes sorties et qu’il s’agisse de l’usure des combats tant de fois en tant que pro ou de l’augmentation du poids et des punitions plus lourdes, c’est un fait difficile à ignorer. Charlo, quant à lui, a eu le temps de se remettre en forme et de se préparer à affronter un adversaire qu’il appelle depuis tant d’années. Charlo a la vitesse du pied et de la main pour déranger Alvarez et il sera intéressant de voir comment les juges marquent les tours dans une arène résolument pro d’Alvarez. Je serai du côté du chien pour faire plus de travail, mais comme mon collègue Brent Brookhouse l’a noté, un match nul semble très en jeu ici.

