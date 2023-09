Canelo Alvarez contre Jermell Charlo : carte de combat, cotes, date, Showtime PPV, heure de début, lieu, guide complet

Une semaine de combat épique est à nos portes. Les yeux du monde sportif se tournent vers Las Vegas cette semaine avec une confrontation inédite qui fera la une de la T-Mobile Arena. Canelo Alvarez met une fois de plus en jeu sa couronne incontestée des super-moyens, mais c’est l’adversaire qui crée une opportunité unique en tête d’affiche. Le champion mexicain décoré devrait affronter le champion incontesté des poids moyens juniors Jermell Charlo dans la première bataille à quatre ceintures contre quatre ceintures du côté masculin.

Charlo a obtenu un statut incontesté à 154 livres lors de sa dernière sortie lorsqu’il a marqué un TKO de Brian Castano en mai 2022. Le combat était une revanche de leur rencontre de 2021 qui s’est terminée par un match nul contesté que beaucoup pensent que Castano avait fait assez pour gagner. Charlo est invaincu lors de ses cinq derniers combats depuis sa défaite par décision contre Tony Harrison en 2019.

Vous n’en avez jamais assez de boxe et de MMA ? Obtenez les dernières nouveautés dans le monde des sports de combat auprès de deux des meilleurs du secteur. Abonnez-vous à Morning Kombat avec Luke Thomas et Brian Campbell pour la meilleure analyse et des nouvelles approfondies, y compris un aperçu complet de Canelo Alvarez contre Jermell Charlo à Las Vegas ci-dessous.

« Je suis un guerrier. J’ai fait ce que j’avais à faire, et maintenant nous en sommes à ce moment-là. Je ne pense pas que Canelo ait affronté un combattant de mon calibre. Il a été là-bas avec de grands combattants, mais il y a quelque chose que je apporter à la table est très différent de tous ceux qu’il a vu », a déclaré Charlo lors de la conférence de presse finale.

« Je défie la science de la boxe. Je fais partie des gars de la jeune époque et je me suis battu toute ma vie. Ce que j’ai vécu dans la vie, beaucoup de gens ne peuvent pas se comparer à ça. Je Je mérite d’être à ma place et maintenant je peux prouver ma valeur. »

Alvarez, quant à lui, a laissé beaucoup à désirer lors de ses deux dernières apparitions, échouant à marquer des arrêts contre Gennadiy Golovkin et John Ryder. Le manque de finition a amené beaucoup à se demander si la superstar mexicaine a dépassé son apogée après 63 combats professionnels.

« Assurez-vous simplement d’être à l’écoute, car ça va être un grand combat. Je ne sais pas quel animal je dois être, mais je suis cet animal. Connectez-vous le 30 septembre. Ça va être bien, croyez-moi, « , a déclaré Álvarez. « Je ne néglige aucun combattant. Je sais ce qu’il va apporter et je suis prêt. J’ai été là-bas avec tous les types de combattants. Il n’a pas connu ce genre de combat. Vous verrez et vous apprendrez. .

« Je veux une histoire pour ma carrière. Je veux accomplir beaucoup de choses. Celui-ci en est une autre et j’ai hâte. »

Saturday offre également le plaisir des fans inconditionnels avec une sous-carte profonde qui présente de nombreux noms reconnaissables. Les prétendants émergents des poids moyens juniors cherchent à se faire un nom lorsque Jesus Ramos affrontera Erickson Lubin. Ramos détient un bilan invaincu à 20-0 avec 16 KO. Lubin a échoué à deux reprises au niveau du titre, subissant un KO au premier tour contre Charlo en 2017 et contre l’arrêt de Sebastian Fundora en 2022. De plus, l’ancien champion des poids welters Yordenis Ugas est de retour alors qu’il cherche à décrocher l’or par intérim contre Mario Barrios. . Et un meilleur espoir ouvre le PPV quand Elijah Garcia affronte Armando Resendiz chez les poids moyens.

« Je suis vraiment excité d’être ici une fois de plus. Je me bats contre un ancien champion du monde, donc ça va être un grand spectacle. Je suis prêt à relever le défi », a déclaré Ugas. « J’ai passé sept ans à combattre les meilleurs de la division et je répondrai à tous les sceptiques samedi. Ils verront de quoi je suis capable. Nous sommes deux anciens champions qui ont livré de grands combats. Écoutez aux adversaires que nous avons combattus. Les CV parlent d’eux-mêmes.

L’action se déroulera depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas et sera diffusée en direct sur Showtime pay-per-view.

Carte de combat Alvarez contre Charlo, cotes

Saül « Canelo » Álvarez (c) -420 Jermell Charlo +320 Titre incontesté des super-moyens Jésus Ramos -440 Erickson Lubin +340 Poids moyen junior Yordenis Ugas-220 Mario Barrios +180 Poids welter Élie Garcia -335 Armando Resendiz +260 Poids moyen Franck Sánchez Alexandre Scott Poids lourd Alexandre Gvozdyk Isaac Rodrigues Poids lourd léger Terrell Gausha KeAndrae Cuirwood Poids moyen

Alvarez contre Charlo informations de visualisation

Date: 30 septembre | Heure de début: 20 h HE

30 septembre | 20 h HE Emplacement: Arène T-Mobile – Las Vegas

Arène T-Mobile – Las Vegas Comment regarder : Showtime PPV (84,99 $)

Compte à rebours Alvarez contre Charlo

Qui gagne Canelo Alvarez contre Jermell Charlo, et quel accessoire est un incontournable ? Visitez SportsLine maintenant pour voir les meilleurs paris de Peter Kahn pour samedile tout du spécialiste de la boxe qui a rapporté à ses abonnés un bénéfice de près de 4 000 $, et découvrez-le.