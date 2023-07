Canelo Alvarez affrontera Jermell Charlo dans une confrontation incontestée à Las Vegas le 30 septembre | Nouvelles de boxe

Saul ‘Canelo’ Alvarez défendra ses titres mondiaux des super-moyens contre Jermell Charlo le 30 septembre à Las Vegas.

Canelo est le champion incontesté WBA, WBC, IBF et WBO et on pensait que le Mexicain affronterait ensuite le frère jumeau de Jermell, Jermall.

Cependant, c’est le champion incontesté des poids super-welters Jermell Charlo qui montera de deux divisions de poids pour affronter Canelo, 32 ans.

« Incontesté contre incontesté », a déclaré Canelo sur Twitter, dans une annonce qui a surpris le monde de la boxe.

Canelo s’est battu pour la dernière fois en mai, lorsqu’il a scellé une victoire par décision unanime sur John Ryder pour conserver ses titres mondiaux.

Plus de 50 000 fans ont regardé Canelo se battre au Mexique pour la première fois depuis 2011, puis il a été question d’un match revanche contre Dmitry Bivol, qui l’a battu aux points lors de leur combat pour le titre des poids légers et lourds WBA en mai dernier.

Mais pas plus tard que vendredi après-midi, Canelo était annoncé pour affronter Jermall Charlo en septembre, avec Jermall l’actuel champion des poids moyens WBC.

Puis vint l’annonce : Canelo contre Jermell Charlo, la première rencontre de champions incontestés à l’ère des quatre ceintures.

Charlo (35-1-1) a conservé ses quatre ceintures super-welters en battant Brian Carlos Castano par KO en mai 2022.

La paire avait fait match nul lors de son combat précédent dans une décision partagée en juillet de l’année précédente.

La seule défaite de Charlo à ce jour a été contre Tony Harrison en décembre 2018, une défaite qu’il a vengée 12 mois plus tard.