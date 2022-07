Candy Funhouse embauche un poste lucratif de «chef de la confiserie» – comment postuler

Écartez-vous, Willy Wonka : une entreprise canadienne de confiserie appelée Candy Funhouse embauche un testeur de goût professionnel, avec un salaire pouvant atteindre 100 000 $ par an.

La semaine dernière, la société basée à Mississauga, en Ontario, a publié un Offres d’emploi pour ce qu’il décrit comme le premier responsable mondial des confiseries. Le candidat choisi sera responsable des tests de goût d’environ 3 500 produits chaque mois, de l’organisation des réunions du conseil d’administration de l’entreprise et de l’approbation du nouvel inventaire de bonbons avec leur “cachet d’approbation CCO”, selon le post LinkedIn.

C’est beaucoup de bonbons : environ 113 morceaux par jour, soit près de cinq fois plus que la quantité quotidienne recommandée de sucre, selon directives diététiques publié par les départements américains de l’agriculture et de la santé et des services sociaux.

Heureusement, la liste indique que le candidat choisi bénéficiera d’une “couverture dentaire étendue”.

Les exigences du poste sont minimes : Vous devez avoir au moins 5 ans, résider en Amérique du Nord et avoir un amour “évident” pour le sucre. La liste indique que les parents peuvent postuler pour leurs enfants et que le CCO suivra une formation approfondie du palais pour certifier leurs “papilles dorées” avant qu’ils ne soient chargés de sélectionner le stock de Candy Funhouse.

“Comme l’amour des bonbons – le poste n’est pas lié à l’âge”, indique la liste. “Tout ce dont vous avez besoin est une passion pour les bonbons, la culture pop et une dent sucrée.”

Le CCO pourra travailler à domicile ou en personne à Newark, New Jersey ou Toronto, Canada. Ils auront la possibilité de travailler une semaine de travail régulière de 40 heures, sauf s’ils ont moins de 18 ans, auquel cas le poste s’adaptera à leur emploi du temps, a déclaré Jamal Hejazi, PDG de Candy Funhouse, à CNBC Make It.

Le poste n’a pas de date d’expiration. Si un enfant de 5 ans est sélectionné, il pourrait potentiellement détenir le titre de CCO toute sa vie. Hejazi admet qu’avoir un jeune dirigeant les réunions du conseil d’administration serait “un peu chaotique”, mais il y voit une opportunité de créativité.

“Nous pensons que l’opinion impartiale et l’imagination créative d’un enfant seraient un énorme atout pour Candy Funhouse”, dit-il. “Ils prenaient l’idée d’idées, de campagnes et d’inspiration pour de nouveaux projets.”

L’offre d’emploi indique que les candidats doivent être des “leaders nés” et avoir “l’enthousiasme et le désir d’essayer les produits de confiserie”. Vous n’avez pas nécessairement besoin d’une expérience de test de goût pour soumettre un CV et une lettre de motivation, mais un intérêt pour les médias est un bonus.

Cet intérêt pour les médias peut avoir quelque chose à voir avec la présence de Candy Funhouse sur TikTok : la société compte 2,8 millions d’abonnés sur la plate-forme, de sorte que l’éventuel CCO pourrait être largement exposé sur les réseaux sociaux. L’entreprise semble également recrute actuellement pour les personnalités des médias sociaux, payé jusqu’à 24 $ de l’heure.

Le CCO sera payé 100 000 $ en dollars américains ou canadiens, selon l’endroit où ils vivent, selon Hejazi. La date limite pour postuler est le 31 août.

