Candy Cane Lane à Kelowna ne voit pas la quantité habituelle de dons

Illuminez votre saison des fêtes à Candy Cane Lane en échange du don d’un aliment périssable.

Cette année, le bac de collecte situé au 575 Gramiak Road, au centre des affichages lumineux, ne contient pas la prime dont il est généralement rempli, a déclaré l’organisateur Damjan Madjar.

Il a dit qu’ils n’ont reçu qu’environ 10 % des dons qu’ils reçoivent habituellement, et il ne sait pas pourquoi.

La tradition de Candy Cane Lane est un événement populaire à Kelowna depuis 12 ans, a déclaré Madjar.

Il a dit qu’avant COVID, le bac de collecte accumulerait environ 10 000 livres de nourriture.

Les personnes à la recherche d’une activité de vacances rentable sont invitées à conduire ou à marcher autour de Candy Cane Lane le soir, en échange d’un don de denrées non périssables.

Madjar a déclaré que la nourriture et les fonds donnés seront remis au refuge pour femmes de Kelowna, au refuge pour hommes Freedom’s Door et à l’Armée du Salut.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

NoëlVacances de NoëlVille de KelownaFêtesFêtes et événements saisonniers