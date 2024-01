Candidatures ouvertes pour le programme de formation de la main-d’œuvre du cinéma et de la télévision | Culture & Loisirs

CHAMPAIGN — Les personnes souhaitant se lancer dans l’industrie cinématographique de l’Illinois ont encore environ trois semaines pour postuler à un programme de formation intensif gratuit.

Les candidatures sont ouvertes pour le cours de formation en production cinématographique et télévisuelle du centre de l’Illinois, présenté par Shatterglass Studios en partenariat avec l’Illinois Film Office et le ministère du Commerce et des opportunités économiques de l’Illinois.

Un lien pour postuler est disponible sur la page Facebook de Shatterglass ou sur illinoisproductiontraining.com. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 5 février.

“Si vous n’êtes pas familier, il s’agit d’un programme intensif de 8 semaines SANS SCOLARITÉ, conçu pour former les individus afin qu’ils puissent rejoindre l’industrie de la production cinématographique et télévisuelle de l’Illinois”, a partagé Shatterglass dans une publication sur les réseaux sociaux.

Contrairement aux deux dernières éditions du programme, cette session se concentrera sur deux aspects spécifiques de l’industrie cinématographique : la construction des décors et le travail de préhension/électrique. Idéalement, les candidats devraient avoir une certaine expérience dans ces domaines, selon Shatterglass.

Les candidats doivent avoir au moins 18 ans et vivre dans l’Illinois. De plus, ils doivent être prêts à entrer immédiatement sur le marché du travail.

Par exemple, un étudiant de première année à l’université qui espère rester à l’école pendant encore quatre ans n’aura probablement pas de place dans le programme, a déclaré Luke Boyce, fondateur de Shatterglass.

“Il s’agit d’un programme financé par l’État et, par conséquent, nous devons respecter des quotas de placement”, a-t-il déclaré. «Nous avons donc un quota élevé pour amener les personnes qui suivent le programme à entrer sur le marché du travail.»

Le programme de formation de la main-d’œuvre du cinéma et de la télévision de l’État a été créé pour attirer davantage de personnes qualifiées dans l’industrie cinématographique de l’Illinois, les travailleurs étant particulièrement nécessaires à Chicago, a-t-il déclaré.

La version locale de ce programme est en relation avec le bureau du film de Champaign et les responsables sont des cinéastes professionnels de la région.

Boyce a déclaré qu’il y avait « de très bonnes chances » que les étudiants travaillent sur une véritable production au cours du programme de cette année.

De plus, quelques autres productions devraient arriver dans la région au printemps, offrant ainsi davantage de possibilités de travail.

Les diplômés du programme seront également ajoutés à des bases de données qui pourraient les aider à être embauchés pour d’autres productions dans l’Illinois à l’avenir.

“Nous avons eu pas mal de personnes qui sont devenues en quelque sorte des membres de la famille du cinéma ici”, a déclaré Boyce. “Nous avons vu certaines personnes vraiment bien assumer des rôles ici et déjà gravir les échelons.”