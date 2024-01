Candidatures ouvertes pour la revue du portefeuille de New York 2024

Pilier des événements photo aux États-Unis, la revue rassemble les membres de la communauté photographique pour partager leur travail, échanger des idées, s’entraider — et s’amuser. Le dimanche 7 avril, des ateliers et des présentations en ligne seront ouverts à tous les photographes présents aux deux jours de la revue. Les sujets incluront le travail avec des éditeurs de photos, la gestion d’une entreprise, la négociation de contrats, l’édition et le séquençage de vos propres photos et les soins personnels.

Chaque participant en personne recevra cinq critiques privées. Chaque photographe participant à distance recevra quatre critiques privées.

Les photographes qui ont assisté à l’examen de l’année dernière ne sont pas éligibles. Ceux qui ont participé une fois au cours des années précédentes peuvent postuler pour l’examen de cette année, mais ils doivent soumettre de nouveaux travaux. Ceux qui ont déjà participé deux fois à l’examen ne peuvent pas postuler. Lorsque vous postulez, il vous sera demandé de sélectionner vos meilleurs choix pour les évaluateurs que vous souhaitez le plus voir. Vous devez en choisir 15. Nous associerons les photographes choisis pour y assister avec autant de critiques que possible à l’aide d’un algorithme. Pour postuler, envoyez pas plus de 10 photos au totalà partir d’un ou deux projets ou corps de travail, en utilisant ce formulaire. Les fichiers doivent être au format JPEG, 1 500 pixels sur le côté le plus long et 72 DPI Chaque fichier doit faire moins de quatre mégaoctets chacun. Les candidatures contenant des fichiers de plus de quatre mégaoctets seront disqualifiées. Vous ne pouvez postuler qu’une seule fois. Choisissez soit le samedi (en personne) ou le dimanche (à distance). Pas les deux. Si vous postulez plus d’une fois, vous serez disqualifié. Nous informerons ceux qui sont acceptés d’ici le 8 mars 2024. Assurez-vous de vérifier trois fois l’adresse e-mail que vous soumettez. Les photographies soumises seront utilisées uniquement pour choisir qui assistera à l’examen. Ils ne seront pas utilisées à d’autres fins. Si vous avez des questions, envoyez-nous un e-mail à [email protected] Voici encore une fois le formulaire de candidature pour soumettre des photos.

Craig Allen, rédacteur photo principal, Le New York Times Sam Barzilay, directeur créatif et co-fondateur, Photoville Jacqueline Bates, directrice de la photographie, NYT Opinion, Le New York Times Heather Casey, rédactrice photo, Le New York Times Sandy Ciric, directrice de la photographie, Getty Images Samantha Clark, rédactrice photo principale, National géographique Tanner Curtis, éditeur de photos, Le New York Times Sean Corcoran, conservateur principal, photographies, Musée de la ville de New York José Ginarte, directeur visuel, Bon appétit David Gonzalez, écrivain/photographe, Le New York Times Alyssa Goodman, rédactrice photo, Presse associée Angelika Hala, rédactrice-productrice photo, Magazine sévère Stéphanie Heimann, directrice photo, Nouvelle République Jehan Jillani, éditeur visuel, atlantique Natalia Jimenez, rédactrice photo principale, Washington Post Amy Kellner, rédactrice photo principale, Magazine du New York Times Danese Kenon, rédacteur en chef des visuels, Enquêteur de Philadelphie David Y. Lee, agent de programme principal, narration, Société géographique nationale Adriana Teresa Letorney, fondatrice, VISURA Virginia Lozano, rédactrice photo, Radio Nationale Publique Renée Melides, rédactrice photo, Le New York Times Kara Milstein, rédactrice photo, Temps Marie Monteleone, éditrice de photos, Bloomberg Quentin Nardi, rédacteur photo en chef, Revue Smithsonian Megan Paetzhold, rédactrice photo, Revue new-yorkaise Corinne Perkins, rédactrice pour l’Amérique du Nord, Photos de Reuters Sadie Quarrier, directrice de la photographie, National géographique Akili Ramsess, directeur exécutif, NPPA Stephen Reiss, éditeur de photos, Le New York Times Luise Stauss, rédactrice visuelle, Pentacle Sandra M. Stevenson, directrice adjointe de la photographie, Washington Post Noelle Flores Théard, rédactrice photo numérique principale, New yorkais Bernadette Tuazon, directrice de la photographie, CNN numérique Amanda Webster, rédactrice photo, Le New York Times Andrea Wise, rédactrice en stratégie visuelle, ProPublica Ariel Zambelich, rédacteur photo en chef, National + Politics, Le journal de Wall Street