Candidatures disponibles pour les stages rémunérés de leadership du comté de Greater McHenry – Shaw Local

Leadership Greater McHenry County accepte maintenant les candidatures pour son programme de stages de leadership à but non lucratif de l’été 2023.

Ce programme de stages rémunérés permet aux étudiants actuels d’explorer le potentiel de carrière qui existe dans le secteur à but non lucratif tout en développant des compétences en gestion exécutive et en leadership, selon un communiqué de presse.

Six stagiaires seront sélectionnés pour le programme par le biais d’un processus de candidature et d’entretien compétitif. Le programme est ouvert aux étudiants de toutes les majeures qui résident dans le comté de McHenry.

Les stagiaires seront jumelés aux organisations à but non lucratif participantes du comté de McHenry en fonction des intérêts, des compétences et des besoins spécifiques de l’hôte.

La date limite de soumission des candidatures est le 27 janvier.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur leadershipgmc.org/programs/intern-program ou contactez Catherine Jones au 815-451-4892 ou cjones@leadershipgmc.org.