Candidature ukrainienne confirmée pour la Coupe du monde

L’Ukraine s’associe à l’Espagne et au Portugal pour l’édition 2030 du tournoi de football

L’Ukraine se joint officiellement à la candidature de l’Espagne et du Portugal pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2030, ont confirmé les autorités du football des trois pays.

La nouvelle de la candidature conjointe est apparue plus tôt cette semaine, lorsque le Times a annoncé que l’Ukraine serait intégrée aux plans espagnols et portugais existants pour accueillir le tournoi.

Les fédérations de football des trois nations ont publié mercredi des déclarations confirmant cette décision.

“La Fédération royale espagnole de football et la Fédération portugaise de football (FPF) ont intégré l’Association ukrainienne de football (UAF) à la candidature ibérique pour organiser la Coupe du monde 2030”, lire un message des autorités espagnoles du football.

“La proposition a le soutien inconditionnel de l’UEFA dans un projet global et transformateur du football européen dans une situation exceptionnelle.”

Lire la suite L’Ukraine candidate à la Coupe du monde – médias

Les plans seraient soutenus par les gouvernements des pays respectifs.

Selon The Times, l’implication ukrainienne verrait potentiellement l’un des groupes du tournoi jouer dans le pays.

“Les conditions de la participation de l’Ukraine à la candidature seront discutées et déterminées ultérieurement”, lire une déclaration de l’Association ukrainienne de football (UAF).

La Russie a accueilli avec succès la Coupe du monde 2018 dans 12 stades de 11 villes.

La prochaine édition de la pièce maîtresse de la FIFA se jouera au Qatar en novembre et décembre de cette année.

Le tournoi 2026 – qui sera élargi pour accueillir 48 équipes – sera organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La concurrence pour remporter les droits d’accueil de la Coupe du monde 2030 devrait être féroce, avec une candidature conjointe du quatuor sud-américain Uruguay, Argentine, Chili et Paraguay.

Ailleurs, l’Arabie saoudite envisageait une campagne conjointe avec la Grèce et l’Égypte.

La décision officielle sur les droits d’hébergement sera révélée lors d’un Congrès de la FIFA en 2024, où les associations membres mettront la question aux voix.

L’Ukraine a déjà accueilli un grand tournoi de football, s’associant à la Pologne pour organiser le Championnat d’Europe de l’UEFA 2012.

Cet événement s’est toutefois déroulé dans des circonstances très différentes, les plans actuels étant annoncés dans le contexte du conflit avec la Russie.

Le responsable russe Vyacheslav Koloskov – qui est président honoraire de l’Union russe de football (RFU) et ancien vice-président de la FIFA – a déclaré plus tôt cette semaine que l’Ukraine visait à se promouvoir et à promouvoir son avenir, mais a décrit la campagne comme “irréaliste.”

“Personnellement, je vois cela comme une campagne de relations publiques, il est logique de se promouvoir, ce qu’ils pensent de l’avenir du pays, de la fédération, du football, etc.” dit Koloskov.

“Mais je répète qu’il est peu probable que cela se produise”, a ajouté le fonctionnaire.