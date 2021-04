Le Parti unioniste démocratique d’Irlande du Nord est à la recherche d’un nouveau chef suite à l’annonce de la Première ministre Arlene Foster qu’elle se retirerait après près de 5 ans et demi à son poste.

Après des semaines de pression liées à sa gestion du Brexit et à son assouplissement perçu sur des questions sociales telles que l’avortement et les droits des LGBT, Foster a déclaré qu’elle quitterait ses fonctions de chef du parti le 28 mai et de première ministre d’Irlande du Nord à la fin du mois de juin. .

Son successeur, qui sera le quatrième chef du parti, devrait être choisi lors d’un scrutin des législateurs du parti au Parlement britannique à Londres ainsi que de ceux de l’assemblée de partage du pouvoir d’Irlande du Nord à Belfast.

On ne sait pas s’il y aura plus d’un candidat. Si tel est le cas, ce serait la première fois dans les 50 ans d’histoire du Parti unioniste démocratique qu’une élection a lieu. On ne sait pas non plus si le gagnant assumera nécessairement le poste de premier ministre, car le chef pourrait être basé à Londres.

Pourtant, qui remplace Foster importe – pour l’Irlande du Nord et pour le Royaume-Uni au sens large et ses relations avec l’Irlande et l’Union européenne.

C’est parce que le DUP a joué un rôle démesuré dans la politique britannique au cours des deux dernières décennies après être devenu le principal promoteur de l’union entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

Le parti a fourni trois des quatre premiers ministres à avoir dirigé l’administration décentralisée en Irlande du Nord depuis l’accord du Vendredi saint de 1998 a officialisé les accords de partage du pouvoir entre ceux qui veulent rester au Royaume-Uni et ceux qui souhaitent voir l’Irlande du Nord faire partie de la République d’Irlande.

Pendant des décennies, cette fissure a alimenté la violence sectaire. Les soi-disant troubles, qui ont officiellement pris fin avec l’accord du Vendredi saint, ont fait environ 3 500 morts.

Le DUP a également joué un rôle de premier plan dans le débat sur le Brexit. Il a soutenu le départ du Royaume-Uni de l’UE lors du référendum de 2016 et a tenté d’utiliser ses votes au Parlement britannique dans les années qui ont suivi pour obtenir des concessions des gouvernements conservateurs britanniques successifs.

Cependant, les règles commerciales post-Brexit qui sont entrées en vigueur au début de cette année ont imposé des contrôles douaniers sur certaines marchandises circulant entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, ce qui en a irrité beaucoup au sein du DUP.

Voici quelques prétendants potentiels pour succéder à Foster:

POOTS EDWIN

Poots, 55 ans, l’actuel ministre de l’Agriculture de l’Assemblée d’Irlande du Nord, est considéré par beaucoup comme le principal candidat pour remplacer Foster, en partie parce qu’il adopte une position ferme sur les questions sociales qui, de l’avis de nombreux membres du DUP, font écho au fondateur du parti, le Dr Ian Paisley. . Lorsqu’il était ministre de la Santé à l’Assemblée d’Irlande du Nord, Poots a soutenu en 2011 l’interdiction des homosexuels de donner du sang, et il est un farouche opposant à l’avortement et aux personnes LGBT qui adoptent des enfants. Récemment, il s’est retrouvé dans une position délicate car son portefeuille ministériel l’oblige à mettre en œuvre les contrôles aux frontières requis dans le cadre de l’accord sur le Brexit. Plus tôt cette année, Poots a subi une intervention chirurgicale pour un cancer du rein et est retourné au travail peu de temps après.

___

JEFFREY DONALDSON

Donaldson, 58 ans, est législateur au Parlement britannique depuis 1997 et y dirige le groupe de huit membres du DUP. Il dit qu’il voulait entrer en politique après que l’armée républicaine irlandaise ait tué son cousin officier de police Samuel Donaldson en 1970. Comme Foster, il est considéré comme un pragmatique. Tous deux ont commencé dans le parti unioniste d’Ulster, que le DUP a usurpé en tant que principale voix du syndicalisme en Irlande du Nord. En conséquence, il peut être confronté à des questions de confiance – comme Foster l’a fait – de la part de l’aile plus traditionnelle du DUP. Il a été fait chevalier par la reine Elizabeth II en 2016.

___

GAVIN ROBINSON

Robinson, 36 ans, est législateur au Parlement britannique pour la circonscription de l’est de Belfast depuis 2015. Compte tenu de sa jeunesse et de ses opinions relativement libérales, l’ancien avocat pourrait être l’option pour ceux qui pensent qu’il est temps que le parti passe à autre chose. D’autres peuvent penser que c’est trop tôt.

___

SAMMY WILSON

Wilson, 68 ans, a été régulièrement entendu lors des débats sur le Brexit. Alors que l’Irlande du Nord a finalement voté pour rester dans l’UE, Wilson a exprimé ses opinions pro-Brexit avec passion. En conséquence, il est une figure populaire au sein du parti. Son conservatisme social, comme son opposition constante aux mariages entre personnes de même sexe, peut être un atout, bien qu’il ne soit pas clair s’il se présentera pour devenir le dirigeant du DUP. Il a refusé de le faire en 2015.

___

IAN PAISLEY JR.

Le fils de 54 ans du fondateur du parti, Paisley, a fait appel au sein du DUP. Cependant, il est parfois considéré comme un non-conformiste. Une série de controverses impliquant la non-déclaration de voyages à l’étranger avec les autorités du Parlement britannique ont entaché sa réputation.