Candidats du sud de l’Alabama pour remplacer Kane Wommack : le major Applewhite, Shannon Dawson et plus

Kane Wommack a fait un travail impressionnant en trois saisons en tant qu’entraîneur-chef du sud de l’Alabama, avec une fiche de 22-16 avec une saison de 10 victoires en 2022 dans un programme qui n’avait pas connu une seule saison gagnante au cours d’une décennie de football FBS avant son arrivée. . Mais avec la nouvelle que Wommack part rejoindre l’équipe de son ancien copain Kalen DeBoer en Alabama en tant que coordinateur défensif, un bon poste pour Sun Belt s’est ouvert. Les Jaguars disposent d’une base de recrutement très solide et sont considérés comme un programme prometteur dans une ligue forte.

Le choix évident pour remplacer Wommack est son coordinateur offensif Pomme blanche majeure, qui a fait un travail remarquable pour les Jags, produisant la meilleure attaque de l’histoire de l’école. Le sud de l’Alabama a terminé premier en verges par jeu, deuxième en verges par course et premier en pourcentage de touchés dans la zone rouge dans la Sun Belt cette année. Les Jags se sont classés avant-derniers de la conférence en verges par match en 2020, la saison précédant l’arrivée d’Applewhite.

Applewhite a obtenu une fiche de 15-11 (y compris une fiche de 2-1 contre des adversaires classés) en deux saisons en tant qu’entraîneur-chef à Houston, mais a été brusquement licencié après une saison de huit victoires terminée par une défaite de 70-14 contre l’armée lors de l’Armed Forces Bowl 2018. À partir de là, il a travaillé sous la direction de Nick Saban en tant qu’analyste en Alabama, puis a été embauché par Wommack pour diriger l’offensive du sud de l’Alabama. Le natif de Louisiane et ancien quart-arrière vedette du Texas est poli et réfléchi, et il a montré beaucoup de croissance ces dernières années. Il est considéré comme quelqu’un qui peut communiquer avec beaucoup de gens.

Freddie Roach, entraîneur de la ligne défensive de l’Alabama est considérée comme une autre option viable. Le joueur de 40 ans a joué en Alabama et a passé deux saisons dans l’équipe des Jaguars. Il a travaillé à diverses fonctions à Tuscaloosa et est très apprécié.

Shannon Dawson, coordinatrice offensive de Miami, originaire de Louisiane, a donné aux Hurricanes une étincelle offensive bien nécessaire cet automne alors que Miami est passé du neuvième rang de l’ACC au deuxième rang en verges par jeu. L’homme de 46 ans a travaillé comme assistant chez Southern Miss de 2016 à 2018 et a passé beaucoup de temps dans la région. Dawson est très apprécié par certaines personnes clés du sud de l’Alabama.

Trooper Taylor, entraîneur-chef associé de Texas A&M Je viens d’arriver à College Station pour entraîner les porteurs de ballon après avoir été entraîneur-chef par intérim de Duke et avoir mené les Blue Devils à une victoire au Birmingham Bowl. Taylor, 53 ans, a recruté dans toute la région et a passé quatre saisons à Auburn.

Le joker dans cette recherche est l’un des fils préférés de Mobile : Té Martin, maintenant entraîneur des quarts des Ravens de Baltimore. Martin, 45 ans, qui a mené le Tennessee au titre national en tant que joueur, est dans une excellente position à Baltimore, travaillant avec le candidat MVP Lamar Jackson sur un prétendant légitime au Super Bowl. Avant son passage avec les Ravens, Martin a très bien développé des joueurs au Kentucky et à l’USC. Il entretient des liens profonds dans tout le Sud. Mais les choses se passent très bien pour lui dans la NFL dans une organisation très respectée, et le timing de cette recherche donne l’impression que cela semble lointain.

(Photo : Brian Bahr/Getty Images)