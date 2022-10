Candidats du shérif du comté de Kane sur la crise des opioïdes, loi SAFE-T – Shaw Local

Les deux hommes qui se présentent pour le shérif du comté de Kane sont préoccupés par la loi SAFE-T et soutiennent l’offre de programmes de traitement de la toxicomanie pour les détenus de la prison du comté.

Le titulaire Ron Hain, un shérif démocrate élu pour la première fois dans le comté de Kane en 2018, brigue son deuxième mandat. Le républicain Jeff Bodin, adjoint au shérif du comté de Kane, espère renverser son patron. Hain a 24 ans d’expérience en tant qu’officier assermenté, occupant divers rôles au bureau du shérif, tandis que Bodin a 15 ans d’expérience en tant qu’adjoint du shérif.

Jeff Bodin, candidat du shérif du comté de Kane (Photo fournie par Jeff Bodin)

Voici où ils en sont sur les questions clés.

Opioïdes

Un rapport de mai du Département de la santé publique de l’Illinois montre que les décès liés aux opioïdes ont augmenté de 2,3 % dans tout l’État, passant de 2 944 en 2020 à 3 013 en 2021. Le comté de Kane a signalé 64 décès liés aux opioïdes en 2020, 55 en 2019 et 62 en 2018. , selon le site Web du coroner du comté de Kane. Un rapport du coroner pour les décès de 2021 fourni par le bureau du shérif montre 63 décès liés aux opioïdes en 2021 jusqu’à la fin novembre.

Hain et Bodin ont déclaré qu’ils poursuivraient leurs efforts pour lutter contre la crise.

Hain a souligné un programme de traitement de la toxicomanie offert aux détenus de la prison du comté comme une méthode pour réduire les décès par surdose. Le résident d’Elburn, âgé de 46 ans, a déclaré qu’il s’efforçait également de mettre à disposition un centre de traitement à Aurora afin que les détenus récemment libérés puissent continuer à recevoir l’aide dont ils ont besoin. Il a déclaré que ces efforts avaient contribué à réduire le nombre de décès par surdose parmi ceux qui avaient été détenus dans la prison du comté de Kane et à réduire la récidive.

En 2019, il a lancé le programme «A Way Out» pour fournir une assistance à ceux qui recherchent de l’aide au sein de la communauté. Le programme non punitif a fourni une assistance à plus de 70 personnes depuis sa création, a-t-il déclaré.

Bodin soutient la fourniture de programmes de traitement aux détenus pendant leur détention, mais a déclaré qu’il adopterait un programme similaire à celui utilisé dans le comté de DuPage, qui offre une orientation plus spirituelle, a-t-il déclaré. Le résident de Sugar Grove, âgé de 38 ans, a également déclaré qu’il ferait pression pour renforcer la présence fédérale aux frontières afin d’empêcher la drogue d’entrer dans le pays.

“Le gouvernement fédéral a fait un travail terrible en autorisant l’entrée de drogues dans le pays en laissant les frontières grandes ouvertes”, a-t-il déclaré, ajoutant que les États-Unis pourraient autoriser l’immigration sans autoriser l’entrée de drogues.

Il a suggéré qu’une partie de la solution à la guerre contre la drogue implique des familles plus fortes et une économie forte qui fournit des emplois aux États-Unis plutôt que d’envoyer des emplois à l’étranger.

Loi SAFE-T

Bodin et Hain se sont dits préoccupés par les dispositions de la loi SAFE-T.

“Ce n’est pas sûr, à tous égards, la façon dont il est écrit”, a déclaré Hain.

Hain a déclaré qu’il avait passé les deux dernières années et demie à comprendre la loi, comment elle sera mise en œuvre et à sensibiliser les législateurs aux préoccupations à son sujet. Il estime qu’environ un quart de la population carcérale actuelle serait éligible à une libération dans le cadre du système de libération sous caution sans numéraire qui entrerait en vigueur le 1er janvier en vertu de la loi.

Il a dit qu’il avait continué à “appuyer sur la question”, mais qu’il avait également travaillé pour se préparer à tous les changements qui pourraient survenir le 1er janvier.

Bodin a déclaré qu’il pensait que la loi SAFE-T avait de bons aspects – tels que l’obligation de caméras corporelles pour les policiers – tandis que d’autres parties de la loi étaient troublantes. Il craint que la loi ne limite les infractions susceptibles d’être détenues avant le procès.

“Cela va être un désastre”, a-t-il déclaré, faisant écho aux affirmations des critiques selon lesquelles certaines infractions graves pourraient ne pas être éligibles à la détention. “Je suis d’accord pour qu’une infraction de bas niveau soit libérée … mais laisser un délinquant grave sortir de prison … va être un désastre absolu.”

Les procureurs de l’État de l’Illinois ont intenté des poursuites pour contester la loi SAFE-T et les législateurs ont travaillé pour répondre à certaines des préoccupations soulevées au sujet de la loi.

