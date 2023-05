Candidats au poste de directeur sportif de l’USC avec Mike Bohn absent: Pat Chun, Jen Cohen et plus à surveiller

Après que l’USC a embauché d’anciens joueurs de football vedettes en tant que directeur sportif trois fois de suite, du vainqueur du trophée Heisman Mike Garrett à Pat Haden en passant par Lynn Swann, il est sorti de la famille en 2019 pour un AD assis avec une vaste expérience administrative pour diriger son département sportif. . Cette option, Mike Bohn, a également échoué.

Maintenant, à un an d’un déménagement dans le Big Ten, l’USC est à nouveau à la recherche d’un autre directeur sportif.

À la suite de la sortie désordonnée de Bohn, le sentiment est que les chevaux de Troie seront beaucoup plus prudents dans le choix du type de chef qu’ils amèneront cette fois. L’athlétisme a passé la semaine dernière à discuter de l’ouverture avec des administrateurs, des agents et des personnes travaillant dans des sociétés de recrutement pour avoir une idée du bassin de candidats potentiels.

La présidente de l’USC, Carol Folt, qui pourrait être elle-même sur un terrain fragile étant donné qu’elle a embauché Bohn, est connue dans l’athlétisme universitaire comme quelqu’un avec qui il est difficile de travailler. Combien de temps encore sera-t-elle en charge à l’USC ? La rumeur circule également dans le monde du sport universitaire que certains des sous-fifres que Bohn a amenés avec lui de Cincinnati et placés dans des rôles élevés ont contribué à favoriser ce que plusieurs sources de l’USC ont décrit à L’athlétisme cette semaine comme une « culture toxique ». Celui qui prendra ce travail aura beaucoup à gérer dès le départ.

Plusieurs sources de l’industrie s’attendent à ce qu’il soit trop difficile – et trop coûteux – de retirer un Big Ten ou un directeur sportif de la SEC pour ce poste, mais c’est un travail attrayant avec un programme de football riche en histoires qui est à nouveau pertinent au niveau national avant le déménagement. au Big Ten, avec tous les revenus et ressources qui vont avec.

« Ils ont également besoin de quelqu’un qui peut jouer avec les collectifs (NIL), qui est visible, qui comprend LA et qui peut continuer à professionnaliser leur département », a déclaré une source de l’industrie. « Ce sera une recherche intéressante. »

Voici quelques noms à surveiller :

Pat Chun, directeur sportif de l’État de Washington

Chun est l’un des nombreux dans le monde de l’AD à avoir appris auprès du vénéré directeur sportif de l’État de l’Ohio, Gene Smith. Chun est également probablement l’un des nombreux membres de ce même groupe à espérer qu’il pourrait être celui qui remplacera Smith lorsqu’il prendra sa retraite. (Ce sera tout un concours AD le jour venu.)

Chun est très respecté dans l’athlétisme universitaire et il connaît à la fois le Pac-12 et le Big Ten. Il a siégé aux comités nationaux de la NCAA, y compris le comité de transformation DI et le conseil DI, et il a aidé à fonder l’AAPI Athletics Alliance, qui travaille pour aider les administrateurs AAPI à trouver du soutien et de l’autonomisation. Lorsque Chun était à FAU, il a pris la décision audacieuse de donner à Lane Kiffin une seconde chance en tant qu’entraîneur-chef, une décision qui a bien porté ses fruits pour les Owls. Chez Wazzu, il a aidé plusieurs programmes (y compris le football féminin et le basket-ball féminin) à réaliser leurs meilleures saisons, et il a fait un travail impressionnant en naviguant dans les turbulences récentes autour du programme de football.

Chun travaille dans un département d’athlétisme en difficulté financière, alors le moment est peut-être venu de passer à l’action.



Pat Chun a plus d’une décennie d’expérience en tant que DA chez FAU et Wazzu. (James Snook / États-Unis aujourd’hui)

Jen Cohen, directrice sportive de Washington

Cohen a des racines dans le sud de la Californie depuis qu’elle était étudiante dans l’État de San Diego avant de gravir les échelons à Washington. Les équipes masculines de football et de volley-ball de Washington sont désormais parmi les meilleures du pays, l’équipe d’aviron est toujours une puissance et son embauche de Kalen DeBoer en tant qu’entraîneur de football l’année dernière avait l’air brillante. L’ancien entraîneur-chef de Sioux Falls et de Fresno State a mené les Huskies à une fiche de 11-2 et à un top 10.

Cohen est charismatique et semble avoir la personnalité qui pourrait briller à Los Angeles. Le travail à l’USC pourrait être tentant, étant donné la stabilité et l’attrait financier d’un programme Big Ten basé sur la côte ouest par rapport à l’incertitude entourant la vie dans ce qui reste du Pac-12 sans les bluebloods de LA.

John Currie, directeur sportif de Wake Forest

Currie, 52 ans, possède une vaste expérience AD, remontant à 2009 dans l’État du Kansas. Currie, un diplômé de Wake Forest, a eu une sortie laide au Tennessee, mais compte tenu de la façon dont les choses se sont déroulées avec l’ancien entraîneur de football Phil Fulmer tirant un avantage numérique pour prendre le relais et enfoncer son choix en tant qu’entraîneur-chef (Jeremy Pruitt) et à quel point ce mouvement s’est avéré désastreux. , Currie a peut-être eu la chance de sortir de là quand il l’a fait.

Il a de solides antécédents en matière de collecte de fonds et, en 2022, il a été honoré, pour la deuxième fois, par la NACDA – l’Association nationale des directeurs d’université d’athlétisme – comme AD de l’année. (Encore une fois… Bohn a également reçu cet honneur récemment.) Currie mérite beaucoup de crédit pour Steve Forbes, qui a redonné vie au programme de basket-ball masculin de Wake après son effondrement, en plus d’avoir aidé à assurer un long- contrat à terme avec Dave Clawson, qui a continué à élever le programme de football Demon Deacons.

Jeremiah Donati, directeur sportif du TCU

Donati a de fortes racines californiennes. Il est membre de la California Bar Association et sa femme a grandi dans le sud de la Californie. Il a fait un travail incroyable dans le développement à TCU et a considérablement amélioré les installations. Donati a également géré une situation délicate impliquant la fin du mandat du légendaire entraîneur Gary Patterson, qui a une statue devant le stade Horned Frogs. Il a habilement inauguré une nouvelle ère avec une embauche inspirée de Sonny Dykes, qui a conduit TCU au match de championnat national de l’année 1 pour devenir le premier programme Big 12 à faire le match pour le titre College Football Playoff et la première école du Texas à faire le CFP .

Le basket-ball masculin, le football féminin et le volley-ball, sous une embauche de Donati pour la première année, sont également en plein essor. Donati serait-il tenté de retourner dans la région de Los Angeles pour superviser un département sportif légendaire avec beaucoup d’incertitude tourbillonnant autour de lui plutôt que de rester dans un endroit où il a aidé à atteindre de nouveaux sommets ? Peut-être pas, mais c’est probablement un appel qu’USC devrait faire.

Heather Lyke, directrice sportive de Pittsburgh

Ancienne star du softball du Michigan, Lyke a travaillé sous Smith à Ohio State et a passé 15 ans avec les Buckeyes avant de devenir elle-même AD pour la première fois à Eastern Michigan. Elle a des liens avec le Midwest avec une connaissance intime des Big Ten, ce qui aiderait les chevaux de Troie à se déplacer.

Elle est une excellente collectrice de fonds qui est très appréciée dans l’industrie et occupe des postes de direction importants au sein de divers conseils et comités, y compris le Conseil de la Division I. Elle est l’actuelle présidente du DI Football Oversight Committee et présidente du conseil d’administration des Women Leaders in College Sports.



Heather Lyke est AD chez Pitt depuis 2017. (Charles LeClaire / USA Today)

Mark Jackson, directeur sportif de Villanova

Aucun autre AD qui sera pris en considération ne connaît USC aussi bien que Jackson, un protégé de Pete Carroll âgé de 50 ans. L’ancien entraîneur adjoint des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a joué un rôle essentiel dans le département des sports de l’USC en levant 300 millions de dollars.

L’ancien associé principal AD était bien considéré par de nombreux membres de la communauté des chevaux de Troie. Il a également géré un vaste projet de rénovation du Colisée. Mais il pourrait y avoir une certaine réticence à faire revenir quelqu’un de cette époque qui a été impliqué dans l’embauche de Steve Sarkisian. Au cours de la décennie où Jackson a dirigé le département d’athlétisme des Wildcats, Villanova a reçu quatre fois le prix des présidents de la conférence Big East pour le succès sportif de l’école à tous les niveaux.

Martin Jarmond, directeur sportif de l’UCLA

Un autre protégé de Gene Smith, Jarmond a donné une bouffée d’enthousiasme à l’archirival des Troyens. Le joueur de 43 ans a orchestré l’accord des Bruins avec la marque Nike / Jordan, le premier partenariat Nike de l’histoire de l’UCLA, et a également aidé à diriger le déménagement de l’UCLA vers le Big Ten.

Une source de l’industrie a déclaré L’athlétisme cette semaine que Jarmond se sent probablement mieux à l’USC qu’il ne le fait pour les Bruins, mais nous entendons d’autres personnes qui ne peuvent pas imaginer que les Troyens envisageraient sérieusement d’embaucher quelqu’un directement de Westwood.

Lynda Tealer, AD adjointe de Floride

Tealer pourrait être plus accessible parce qu’elle n’a jamais été AD, ce qui pourrait être considéré comme une décision risquée. Mais elle est très appréciée des personnes qui travaillent dans les sports universitaires et sa fille s’est engagée à jouer au volley-ball à l’USC à partir de l’automne 2024.

Des sources de l’industrie disent que Tealer, originaire du sud de la Californie, aurait pu être directrice sportive du groupe de 5 il y a des années, mais elle a été pointilleuse sur les opportunités qu’elle a poursuivies. Elle était candidate au poste de commissaire de la Conférence de la côte ouest et a retiré son nom de la considération dans les dernières étapes.

L’ancien basketteur de l’Université de San Diego a été une figure clé dans les coulisses de la Floride pendant une grande partie des 20 dernières années et supervise maintenant le basketball masculin, le volleyball et le softball. Elle occupe également des postes de direction au sein de plusieurs comités de la NCAA et de la SEC. Tealer est président du Conseil de la Division I depuis novembre et a présidé le groupe de travail NIL depuis sa formation l’hiver dernier.

D’autres candidats valent le détour

• Directeur sportif UTSA Lisa Campos a été une force motrice derrière la montée du programme de football Roadrunners et le passage de l’école de Conference USA à l’American Athletic Conference. Elle a embauché (et signé pour une prolongation à long terme) l’étoile montante Jeff Traylor.

• Directeur sportif de l’Ohio Julie Cromer est un autre administrateur très apprécié qui semble prêt pour un poste Power 5 très bientôt, après avoir coprésidé le comité de transformation DI aux côtés du commissaire de la SEC Greg Sankey et être devenu l’une des voix les plus importantes de l’athlétisme universitaire.

• Sarah Baumgartner, la directrice exécutive associée principale des sports pour l’administration des sports au Texas, est prête à être AD depuis des années et connaît bien les Big Ten depuis son passage à Rutgers. Elle y a passé cinq ans en tant qu’AD adjointe, supervisant tous les départements générateurs de revenus et externes tout en étant impliquée dans des projets d’immobilisations et des négociations de contrats.

• Une source de l’industrie a décrit le directeur sportif de l’armée Mike Buddie comme « probablement la meilleure publicité que personne ne connaisse ».

• La même source a suggéré l’ancien UC Davis AD et l’actuel directeur des sports de Golf Canada Kévin Bleu en tant que candidat « hors des sentiers battus ». Blue était l’un des administrateurs les plus stimulants et les plus avant-gardistes du pays pendant son séjour dans les sports universitaires.

(Photo du haut de Mike Bohn et Lincoln Riley : Keith Birmingham / MediaNews Group / Pasadena Star-News via Getty Images)