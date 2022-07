Candidats à la direction des conservateurs 2022: Sunak promet d’interdire le “down-blousing” alors que Truss s’engage à interdire les catcalling

Truss et Sunak éviscèrent l’héritage conservateur à eux seuls

Rishi Sunak a proposé une nouvelle infraction de “down-blousing” tandis que Liz Truss a proposé une loi contre le harcèlement de rue misogyne alors que les candidats à la direction des conservateurs dévoilaient des plans de répression de la violence contre les femmes et les filles.

M. Sunak a déclaré qu’il créerait un nouveau groupe de travail d’urgence pour traquer les gangs de toilettage et renforcer la loi pour garantir que les auteurs restent derrière les barreaux plus longtemps.

Et Mme Truss a déclaré qu’elle ferait du sifflement du loup et de l’appel du chat une infraction pénale si elle était élue Premier ministre.

Le ministre des Affaires étrangères a proposé de remanier la façon dont la police traite les abus dans les lieux publics en créant une nouvelle infraction pénale autonome pour le harcèlement de rue qui comprendrait une gamme d’infractions, notamment les regards indiscrets, les regards intrusifs, les propositions sexuelles et l’exposition indécente.

Les annonces interviennent alors que le couple entame sa tournée estivale à travers le pays, répondant aux questions des membres du parti qui décideraient du chef succédant à Boris Johnson dans la course au poste de Premier ministre.