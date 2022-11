Candidat hautement qualifié – Shaw Local

Assurez-vous de sortir et de voter.

Nous devons voter pour nous assurer d’avoir des personnes compétentes et capables qui nous soutiendront. Notre vote est notre voix.

En regardant nos élus actuels, le greffier du comté de McHenry est l’un de ces fonctionnaires que nous devons changer. Les citoyens du comté de McHenry ont enduré des années de service négligent, peu fiable et inefficace de la part de notre greffier actuel. Il est apparu maintes et maintes fois avec des erreurs électorales et des résultats électoraux inexacts. Il a même changé le libellé des référendums et en a éliminé certains qui étaient déjà approuvés.

Mary Mahady est candidate au poste de secrétaire du comté de McHenry et mérite votre vote. Elle s’est avérée capable, fiable et efficace dans son rôle d’évaluatrice pour le canton de McHenry. Vous avez lu la lettre de Tom Popovich, qui a travaillé avec Mary et qui a loué son extrême compétence et son professionnalisme. Elle s’occupe des détails et fait toujours ce qui est juste. Je vous exhorte à voter en fonction de la qualité et des antécédents de ce candidat hautement qualifié. Exprimez-vous et votez pour Mary Mahady au poste de greffier du comté.

Bill Roi

McHenry