Candidat de l’opposition ougandaise, invoquant des abus, pétitions Cour internationale

NAIROBI, Kenya – La principale figure de l’opposition ougandaise a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale contre le président du pays et neuf responsables de la sécurité, les accusant d’autoriser une vague de violence et de violations des droits de l’homme qui s’est intensifiée à l’approche du général de la semaine prochaine. élection.

La plainte, déposée jeudi à La Haye par le chef de l’opposition, Bobi Wine, a également accusé le gouvernement ougandais d’incitation au meurtre, d’abus de manifestants, d’arrestations et de passages à tabac de personnalités politiques et d’avocats des droits de l’homme. M. Wine, un musicien populaire devenu législateur, a déclaré que le gouvernement du président Yoweri Museveni l’avait non seulement soumis à des arrestations et des passages à tabac, mais avait également tenté de le tuer à partir de 2018.

M. Wine, 38 ans, est le principal candidat parmi 10 candidats qui tentent de renverser M. Museveni, qui dirige l’Ouganda, un pays sans littoral en Afrique de l’Est, depuis 1986. M. Museveni, bien qu’on lui attribue autrefois la stabilité du pays, a ces dernières années, a été accusé de soulever les libertés civiles, de museler la presse et d’étouffer la dissidence.

M. Museveni, 76 ans, fait campagne pour son sixième mandat, après avoir signé une loi en 2018 supprimant la limite d’âge des candidats à la présidentielle, qui était de 75 ans. On s’attend largement à ce qu’il remporte le prochain vote. Les analystes politiques disent qu’il fait face à une opposition fragmentée et il a été applaudi pour avoir défendu des projets d’infrastructure – des nouvelles usines aux hôpitaux et aux routes. Il a également capitalisé sur l’idée que son gouvernement a géré la pandémie avec compétence; L’Ouganda n’a signalé que 290 décès liés au coronavirus.