Le vaccin COVID-19 de Moderna fait l’objet d’un examen par un comité de la FDA

Un deuxième vaccin COVID-19 sera examiné par un comité consultatif indépendant jeudi et pourrait être autorisé d’ici ce week-end. Les données publiées par la Food and Drug Administration des États-Unis ont confirmé que le vaccin de Moderna semblait sûr et très efficace dans une étude portant sur plus de 30 000 volontaires. Si le comité consultatif des vaccins et des produits biologiques connexes décide que les avantages du vaccin l’emportent sur ses risques, le vaccin est susceptible d’être autorisé cette semaine par le commissaire de la FDA. Contrairement au vaccin de Pfizer-BioNTech, Moderna ne sera administré qu’aux adultes.

Un juge fédéral entendra les arguments dans le procès de vote par correspondance en Géorgie

Un juge fédéral à Augusta entendra les arguments jeudi dans un nouveau procès contestant les processus électoraux utilisés en Géorgie pour l’élection présidentielle, tentant de les modifier avant le second tour du 5 janvier pour le Sénat américain. Entre autres choses, le procès intenté par le 12th Congressional District Republican Committee soutient que l’utilisation de bulletins de vote par correspondance et d’urnes de scrutin permet une fraude massive des électeurs – bien que les urnes soient surveillées par vidéo 24 heures sur 24. La poursuite est l’une des dernières d’une série d’affaires infructueuses contestant l’intégrité de l’élection présidentielle en Géorgie et faisant écho à l’affirmation sans fondement du président Trump selon laquelle la fraude électorale lui a coûté l’élection.

La tempête hivernale devrait frapper la côte Est avec plus de neige

On s’attend à ce que davantage de neige abondante tombe dans le nord-est jeudi quelques jours après le début de la campagne de vaccination aux États-Unis et au cœur d’une vague de virus qui a une foule de personnes cherchant des tests quotidiennement. Mercredi, le Service météorologique national a déclaré que la tempête «était sur le point d’apporter une surabondance de dangers du milieu de l’Atlantique au nord-est», notamment de la pluie verglaçante et de la glace dans le centre de l’Atlantique, de la neige abondante dans la région de New York et dans le sud. La Nouvelle-Angleterre, des vents forts et des inondations côtières, et peut-être même des orages violents et des tornades dans les Outer Banks de Caroline du Nord. Un accident en Pennsylvanie a tué deux personnes et impliqué des dizaines de véhicules sur une autoroute principale mercredi après-midi, a déclaré la police, tout en rappelant de ne voyager que si « absolument nécessaire ».

La décision sur l’affaire de dopage russe sera annoncée

Un panel d’arbitres se prononce jeudi sur la question de savoir si la Russie peut conserver son nom et son drapeau pour les Jeux olympiques à la suite d’une affaire de dopage très médiatisée. Le panel a examiné un différend entre l’Agence mondiale antidopage (AMA) et sa filiale russe après que l’AMA eut constaté que les données de dépistage de drogues d’un laboratoire de Moscou avaient été supprimées ou modifiées. L’AMA demande l’interdiction du drapeau, de l’hymne et du nom de l’équipe de la Russie lors des Jeux olympiques de Tokyo reportés de l’année prochaine, des Jeux de Pékin 2022 et d’autres événements sportifs majeurs comme la Coupe du monde.

HBO Max arrive enfin sur les appareils Roku

WarnerMedia a conclu un accord pour apporter le service de streaming HBO Max aux appareils vidéo populaires de Roku et l’application sera disponible à partir de jeudi, près de six mois après le lancement de HBO Max. Les appareils Roku sont le choix préféré des consommateurs pour diffuser des services vidéo sur Internet tels que Netflix et Amazon Prime sur leurs téléviseurs, avec 100,2 millions de téléspectateurs, soit environ 34,6% de tous les internautes américains, selon le cabinet d’études eMarketer. L’annonce vient avant les débuts imminents de « Wonder Woman 1984 » la semaine prochaine sur HBO Max. L’intérêt pour HBO Max est monté en flèche ce mois-ci lorsque Warner Bros. a annoncé son intention de sortir tous ses films 2021 – y compris « The Matrix 4 », « Dune » et « The Suicide Squad » sur le service le même jour que les cinémas.

Contribuer: The Associated Press