Le candidat à la présidentielle de Barcelone, Victor Font, a déclaré qu’il pouvait persuader Lionel Messi de rester à Barcelone s’il était élu et a déclaré que Xavi Hernandez jouera un rôle clé pour le faire signer un nouvel accord.

Messi, 33 ans, est en rupture de contrat avec le Barça en juin et est libre de signer un accord de pré-contrat avec un autre club le mois prochain.

Font, l’un des neuf candidats à la présidence, a déclaré que la priorité immédiate s’il remportait les élections le 24 janvier serait de faire avancer l’Argentine pour prolonger son séjour de 20 ans au Camp Nou.

« Je suis convaincu qu’avec un projet compétitif, passionnant et, en particulier dans le cas de Messi, à long terme – un projet qui pourrait même aller au-delà du jour où Messi prendra sa retraite – nous le convaincrons de rester », a déclaré Font à ESPN dans un interview exclusive.

« Messi est le meilleur joueur de l’histoire du sport n ° 1 au monde. Imaginez ce que cela signifie. Pour cette raison, l’association Messi-Barca est stratégique et nous devons tout mettre en œuvre pour garantir la pérennité de l’association.

« En gardant à l’esprit qu’il peut parler avec d’autres clubs en janvier, téléphonant à Messi [if I win the election] doit être l’une des priorités. «

Font, qui n’a pas encore parlé avec les gens de Messi, travaille sur sa candidature depuis plusieurs années et dit qu’il trouvera une place au club pour l’ancien milieu de terrain Xavi, actuellement entraîneur d’Al-Sadd au Qatar, s’il est élu.

« [Xavi] est l’une des parties les plus importantes du projet sportif que nous avons conçu », a-t-il ajouté.

« Le fait que Messi et Xavi se connaissent [is good]. Xavi est une personne en qui Messi a confiance. Je sais que Messi apprécierait le leadership que Xavi peut apporter.

« Mais il s’agit de l’ensemble du projet, pas seulement d’une personne. Ce qui est important dans le cas de Messi, exciter à nouveau les supporters et, surtout, sortir de la situation compliquée dans laquelle se trouve le club à tous les niveaux, c’est tout le projet. Ce n’est pas un nom ou un coach, c’est toute la structure. «

Le Barça a été plus durement touché que la plupart des clubs européens par la pandémie de coronavirus. Le chiffre d’affaires de la saison dernière a baissé de 231 millions d’euros par rapport à ce qu’ils avaient budgété et la dette a atteint près de 500 millions d’euros.

Font est conscient que le club est « au bord de la faillite » et reconnaît qu’il sera donc difficile de proposer à Messi un accord d’une valeur équivalente aux 100 millions d’euros qu’il gagne environ annuellement pour le moment.

« Messi, par-dessus tout, est une personne qui aime le Barça et ce qu’il veut, c’est gagner », a-t-il déclaré.

« Bien sûr, le meilleur joueur du monde et le meilleur de tous les temps doit être rémunéré de manière compétitive. Mais je pense que ses priorités sont la compétition et la victoire. »

« [His salary] est l’une des réalités qu’il faut ajuster. Le niveau de revenus à court terme et pour la saison prochaine est en hausse. Cela dépend de ce qui se passe avec le retour des fans au stade.

«Sur cette base, nous devrons structurer la masse salariale de manière appropriée. Une fois que nous serons au clair sur cette situation, nous saurons ce que le club peut se permettre.

« Messi est un fan du Barca et il aime le Barca comme nous le faisons tous. Il est ici depuis de nombreuses années, depuis qu’il a 13 ans, et je suis sûr que peu importe ce qu’il veut faire. [with his career] pour continuer à gagner, sa passion et son amour pour le club sont plus que toute autre chose. «