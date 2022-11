Candidat 2022 pour le district 23 du Sénat de l’Illinois – Shaw Local

Bio

Parti : Républicain

Bureau recherché : district 23 du Sénat de l’Illinois

Ville: Elmhurst

Âge : 54

Profession : Avocat, Cabinet d’avocats de Dennis Reboletti

Mandats antérieurs occupés : Illinois State Representative District 45, 2007-2015 ; superviseur du canton d’Addison ; Administrateur du canton d’Addison

Q : Que faut-il faire structurellement pour rendre la législature plus efficace ? Quelle est votre position sur les limites de mandat en général et pour les leaders législatifs en particulier ?

R : Tout ce qui modifie la structure de l’Assemblée générale doit figurer dans l’article IV de la Constitution de l’Illinois, ce qui signifie qu’un amendement constitutionnel doit être présenté aux électeurs après approbation de l’Assemblée générale. Les limites de mandat des dirigeants sont passées statutairement. Cela peut être changé n’importe quelle année.

Je suis en faveur de la limitation des mandats des dirigeants. Cela devrait se faire par amendement. Un amendement constitutionnel « Fair Maps » doit être mis en place. Cela permettrait des districts tirés au sort pour le peuple et non pour le sénateur. Des circonscriptions compétitives permettraient aux gens d’avoir plus de choix grâce à une représentation équitable et non des circonscriptions gerrymandered.

Q : L’aide fédérale a permis à l’État de faire des progrès importants dans l’amélioration de son budget. Que ferez-vous pour garantir que ces avancées se poursuivront lorsque l’aide fédérale aura disparu ?

R: L’Illinois, parmi de nombreux autres États, a reçu des milliards et des milliards de dollars des contribuables qui les ont renfloués. Il y a quelques années à peine, le PEUPLE a dû dire au Gouverneur et à mon adversaire « NON ! sur l’impôt progressif sur le revenu en votant contre le référendum national. Même avec tout cet argent, le gouverneur et ses collègues démocrates ont laissé un trou flagrant dans le fonds de chômage à hauteur de 1,5 milliard de dollars.

Les petites entreprises ont été obligées de prendre cet onglet et de le transmettre à leurs clients, ce qui a entraîné une augmentation des prix à la consommation. Ces clients reçoivent une fois des remises gimmick de 50 $, qui rempliront à peine leur réservoir d’essence une fois. L’aide fédérale n’est pas un pot magique de l’argent de quelqu’un d’autre. Les résidents de l’Illinois paient également une somme importante au gouvernement fédéral.

L’amélioration du budget dans l’Illinois commence par quelque chose de très simple ; ne dépensez pas plus d’argent que vous n’en gagnez, comme le font les familles du 23e arrondissement.

Q : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou mécontent du modèle de financement de l’éducation fondé sur des données probantes actuellement en place dans l’Illinois ? Comment définiriez-vous un financement public « adéquat » pour les écoles de l’Illinois et que ferez-vous pour le promouvoir ?

R : La façon dont nous finançons les écoles dans l’Illinois est défectueuse.

Le modèle fondé sur des preuves aide simplement à choisir les gagnants et les perdants dans l’Illinois, comme l’Assemblée générale aime le faire. Les 102 comtés devraient payer les impôts fonciers de la même manière. 101 comtés le font déjà.

Une fois qu’un système fiscal est mis en œuvre dans tout l’État, les dollars de l’État doivent être calculés par enfant. Enlever l’argent de l’État à une école pour la donner à une autre ne résout aucun problème.

La perte de dollars de l’État oblige ces districts à prélever davantage de taxes foncières afin de rester stables. Lorsque les districts locaux adoptent des référendums, cela ne devrait pas nuire ou nuire aux étudiants de ce district. Les étudiants devraient également avoir la possibilité de fréquenter des collèges de l’État de l’Illinois sans payer plus que ce qu’il en coûte pour fréquenter l’extérieur de l’État.

L’U of I devrait donner la priorité à l’inscription des étudiants de l’Illinois, comme le font d’autres États.

Q : Croyez-vous que les élections dans l’Illinois sont libres et équitables ? Quels changements, le cas échéant, sont nécessaires concernant la sécurité des élections et l’accès des électeurs ?

R : Le processus de vote proprement dit est libre et équitable. Cependant, le cycle électoral de 2022 a commencé par un processus de redécoupage inconstitutionnel.

Lorsque ceux qui sont au pouvoir ont peur de laisser les électeurs décider et que le parti majoritaire craint une perte, nous devons utiliser le pouvoir de la plume et de la carte.

Mon adversaire connaît et comprend clairement cette injustice et est complice de ce processus injuste en tant que président du sous-comité sur le redécoupage DuPage.

Les bulletins de vote par correspondance devraient être demandés pour chaque élection. Les bulletins de vote par correspondance doivent également avoir une date limite finale fixée pour être envoyés par la poste avant le jour du scrutin. Cela permettrait aux greffiers du comté d’accélérer le processus, ce qui permettrait aux résultats d’être disponibles plus tôt. Les bulletins de vote par correspondance ne devraient pas continuer à arriver pendant des jours après l’élection.

En tant que superviseur du canton d’Addison, je me suis battu pour que le site de vote anticipé de notre canton ait autant de jours d’ouverture que le greffier fournira aux électeurs.

Q : Dans quelle mesure l’Illinois a-t-il répondu aux indications de la Cour suprême selon lesquelles il considère l’avortement, le mariage homosexuel et d’autres problèmes sociaux comme des responsabilités étatiques et non fédérales ? Que feriez-vous si quelque chose devait être fait dans ces domaines et que feriez-vous pour concrétiser votre vision ?

R : Avec les récentes décisions de la Cour suprême des États-Unis, rien n’a changé dans l’Illinois. C’est pourquoi les élections sont si importantes.

Les citoyens peuvent décider de leurs priorités en prenant la parole aux urnes.

