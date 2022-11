Candidat 2022 pour Illinois House District 81 – Shaw Local

Bio

Parti : Républicain

Bureau recherché : Illinois House District 81

Ville: Naperville

Âge : 59

Profession : Spécialiste de la stratégie et de la planification financières, Solutions d’affaires gouvernementales, Health Care Service Corporation (anciennement Blue Cross/Blue Shield)

Mandats antérieurs occupés : membre du conseil d’administration du district 203 de l’unité de Naperville (2017-2021), conseil municipal de Naperville (depuis 2021)

Questions et réponses

Q : Que faut-il faire structurellement pour rendre la législature plus efficace ? Quelle est votre position sur les limites de mandat en général et pour les leaders législatifs en particulier ?

R : L’Illinois doit devenir plus efficace avec ses dépenses afin que nous puissions réaliser une véritable réforme du processus budgétaire.

Les projets de loi de dépenses doivent être examinés de manière approfondie et en plein jour pour améliorer la transparence et donner au public et aux législateurs suffisamment de temps et d’opportunités pour fournir des commentaires et comprendre les implications des décisions budgétaires. Nous devons réduire la dette, y compris la dette des régimes de retraite, de manière ordonnée en contrôlant les dépenses.

Je soutiens les limites de mandat. J’ai vu la corruption qui peut résulter de politiciens à vie.

Je soutiendrais l’octroi à l’inspecteur général législatif de plus de pouvoirs pour enquêter, assigner à comparaître et mettre en lumière les comportements contraires à l’éthique de la législature.

Nous devons restaurer la confiance des Illinois dans notre gouvernement grâce à une législation efficace sur la réforme de l’éthique.

Q : L’aide fédérale a permis à l’État de faire des progrès importants dans l’amélioration de son budget. Que ferez-vous pour garantir que ces avancées se poursuivront lorsque l’aide fédérale aura disparu ?

R : Nous devons mieux contrôler les dépenses et rendre les dépenses existantes plus efficaces afin que le gouvernement de l’État puisse faire plus avec moins.

Notre fardeau fiscal est déjà trop élevé et les résidents et les entreprises quittent l’Illinois en conséquence. Dépenser plus ne signifie pas toujours accomplir plus. La dette de l’Illinois, y compris la dette des régimes de retraite, et les charges d’intérêts associées à la mauvaise notation des obligations de l’Illinois doivent être réduites et maîtrisées.

Q : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou mécontent du modèle de financement de l’éducation fondé sur des données probantes actuellement en place dans l’Illinois ? Comment définiriez-vous un financement public « adéquat » pour les écoles de l’Illinois et que ferez-vous pour le promouvoir ?

R : En tant que père de deux enfants, l’éducation est l’une de mes principales priorités parentales et législatives.

En tant qu’ancien membre d’un conseil scolaire, je sais que le simple fait de dépenser plus n’assure pas la réussite scolaire. Nous devons être plus créatifs, innovants et agiles dans notre approche de l’éducation des étudiants.

Nous devons encourager une plus grande responsabilisation et un partenariat avec les parents, les enseignants, le personnel, les conseils scolaires et les élèves. J’ai fréquenté des écoles publiques à Chicago de la maternelle à la 12e année et j’apprécie la valeur de ces opportunités éducatives et je comprends l’importance de financer entièrement le modèle de financement fondé sur des preuves.

Je soutiens le financement de l’État pour l’éducation comme indiqué dans la Constitution de l’Illinois, afin que chaque élève ait la possibilité de réussir.

Q : Croyez-vous que les élections dans l’Illinois sont libres et équitables ? Quels changements, le cas échéant, sont nécessaires concernant la sécurité des élections et l’accès des électeurs ?

R : Les élections dans l’Illinois sont libres et équitables. En tant qu’ancien résident de Chicago, je suis bien conscient que des améliorations peuvent et doivent être mises en œuvre pour gagner la confiance du public.

Je suis un partisan des réformes de bon sens telles que la purge des listes d’électeurs qui ne vivent plus dans l’État et la suppression des électeurs décédés. Je soutiens généralement les lois sur l’identification des électeurs, avec des dispositions permettant une pièce d’identité pour ceux qui n’en ont pas les moyens, et la vérification de la signature pour le vote par courrier. Chaque vote est important et chaque bulletin de vote légal doit être compté.

Q : Dans quelle mesure l’Illinois a-t-il répondu aux indications de la Cour suprême selon lesquelles il considère l’avortement, le mariage homosexuel et d’autres problèmes sociaux comme des responsabilités étatiques et non fédérales ? Que feriez-vous si quelque chose devait être fait dans ces domaines et que feriez-vous pour concrétiser votre vision ?

R : Je crois comprendre que la décision de la Cour suprême n’a modifié aucune loi de l’Illinois sur l’avortement.

En tant que père d’une fille mineure, je préférerais être informé si ma fille a eu un avortement, et je soutiens et respecte le droit des autres parents à faire de même, avec des protections pour les situations d’abus.

https://www.dailyherald.com/news/20221013/paul-leong-2022-candidate-for-illinois-house-district-81