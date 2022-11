Candidat 2022 pour Illinois House District 46 – Shaw Local

Bio

Parti : Républicain

Bureau recherché : Illinois House District 46

Ville : Parc de la Villa

Âge : 64 ans

Profession : Chauffeur de camion, propriétaire d’une petite entreprise, Magnum LTL

Mandats antérieurs exercés : Aucun

Questions et réponses

Q : Que faut-il faire structurellement pour rendre la législature plus efficace ? Quelle est votre position sur les limites de mandat en général et pour les leaders législatifs en particulier ?

R : Je crois que la législature serait plus efficace en s’assurant que la règle d’un parti n’est pas la norme. Un nouveau système de dessin des cartes des circonscriptions législatives qui reflète davantage la population de l’État devrait être institué. Personnellement, j’ai institué des limites de mandat au sein du conseil d’administration élu d’une organisation à but non lucratif pour laquelle j’ai servi. Je crois qu’une fonction élective ne devrait pas être une carrière, mais plutôt un engagement à servir. Faites 6-8 ans 10 Max s’éloigner et laissez de nouvelles personnes avec de nouvelles idées servir

Q : L’aide fédérale a permis à l’État de faire des progrès importants dans l’amélioration de son budget. Que ferez-vous pour garantir que ces avancées se poursuivront lorsque l’aide fédérale aura disparu ?

R : L’Illinois gaspillait de l’argent bien avant que le renflouement fédéral ne rende temporairement l’État entier pour cet exercice. La mauvaise gestion et le manque de respect pour le contribuable ont placé l’Illinois dans une situation financière honteuse. Les propriétaires et toutes les entreprises, grandes et petites, doivent être respectés et se sentir chez eux dans l’Illinois. Nous devrions être de bons gardiens de leurs fonds. Nous devrions examiner au microscope les domaines du gouvernement et de ses agences pour la fraude et l’abus de déchets. Le plan de sauvetage fédéral pourrait être une bénédiction à court terme et une malédiction à long terme, basée sur l’irresponsabilité budgétaire du gouverneur et de la super majorité.

Q : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou mécontent du modèle de financement de l’éducation fondé sur des données probantes actuellement en place dans l’Illinois ? Comment définiriez-vous un financement public « adéquat » pour les écoles de l’Illinois et que ferez-vous pour le promouvoir ?

R : Les enseignants et les élèves doivent disposer d’un lieu efficace et accueillant pour enseigner et apprendre. Je voudrais auditer chaque école et district scolaire pour voir où se trouve le gaspillage et l’éliminer. Il peut s’agir de l’efficacité physique des installations, d’une administration lourde, de bâtiments obsolètes ou d’autre chose. À ce moment-là, peut-être que la définition d’adéquat se révélera d’elle-même.

Il y a beaucoup trop de recours aux impôts fonciers pour financer nos écoles locales. Les PEMS ne sont pas équitables pour les écoles de mon district.

Q : Croyez-vous que les élections dans l’Illinois sont libres et équitables ? Quels changements, le cas échéant, sont nécessaires concernant la sécurité des élections et l’accès des électeurs ?

R : J’ai entendu de nombreuses anecdotes de la part de juges électoraux et d’autres responsables électoraux. S’il y a le moindre doute sur la légitimité des électeurs, exiger une pièce d’identité d’État éliminerait toutes les questions que beaucoup se posent sur des élections libres et équitables. Nous devons avoir une meilleure tenue des listes électorales.

Q: Dans quelle mesure l’Illinois a-t-il répondu aux indications de la Cour suprême selon lesquelles il considère l’avortement, le mariage homosexuel et d’autres problèmes sociaux comme des responsabilités étatiques et non fédérales ? Que feriez-vous si quelque chose devait être fait dans ces domaines et que feriez-vous pour concrétiser votre vision ?

R : Il s’agit plus d’une question juridique que de la position des gens sur la question. La Cour suprême a annulé Roe v Wade et a ordonné aux États d’établir la politique. La législature de l’État a pris des mesures immédiates pour codifier et même étendre les lois sur les droits à l’avortement. Ainsi, dans l’Illinois, les droits à l’avortement se sont étendus pour inclure des procédures financées par l’État, les étendant même à la disponibilité interétatique. Ainsi, légalement, la Cour suprême a exercé sa fonction et la législature de l’Illinois a réagi et a exercé la sienne conformément à la séparation des pouvoirs. Le législateur a également codifié les droits du mariage homosexuel et la plupart des questions sociales. La seule chose qui peut changer la loi codifiée est la volonté du peuple de l’Illinois.

https://www.dailyherald.com/news/20221013/robert-r-stevens-2022-candidate-for-illinois-house-district-46?cid=search