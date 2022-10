Candidat 2022 au poste de trésorier du comté de DuPage – Shaw Local

Bio

Parti : Républicain

Poste recherché : trésorier du comté de DuPage

Ville : Wheaton

Âge : 82

Profession : trésorier du comté de DuPage

Mandats antérieurs occupés : conseil du comté de DuPage, réserve forestière du comté de DuPage, maire de Wheaton, conseil municipal de Wheaton

Questions et réponses

Q : Pourquoi vous présentez-vous pour ce bureau ? Y a-t-il un problème particulier qui vous motive ?

R : J’ai passé une grande partie de ma vie d’adulte en tant que fonctionnaire. Ces derniers mois, je me suis inquiété de l’impact que l’inflation a eu sur les habitants du comté de DuPage. Les gens essaient de comprendre comment faire leurs courses, faire le plein et payer leur hypothèque et leurs taxes foncières.

Bien que le bureau du trésorier du comté de DuPage ne puisse pas directement lutter contre l’inflation, nous avons un impact sur chaque résident du comté de DuPage qui est affecté par l’état actuel de l’économie. En tant que trésorier du comté de DuPage, je peux avoir un impact de plusieurs façons.

Je m’appuierai sur une compréhension du rôle du gouvernement dans la gestion financière et veillerai à ce que l’argent des contribuables soit soigneusement investi et distribué. De plus, je continuerai à promouvoir et à gérer le programme de report d’impôt pour les aînés et les programmes d’exemption pour les aînés et les anciens combattants. De plus, j’utiliserai ce bureau et tirerai parti de mes relations au sein du gouvernement pour plaider en faveur de politiques qui réduisent les impôts et maîtrisent l’inflation.

Q : Si vous êtes titulaire, décrivez vos principales contributions. Parlez-nous des initiatives importantes que vous avez menées. Si vous êtes un challenger, qu’apporteriez-vous au poste et quelle serait votre priorité ?

R : Le bureau du trésorier du comté de DuPage collecte 3,2 milliards de dollars sur 324 000 parcelles de biens immobiliers. Nous prenons cet argent et le distribuons à plus de 500 villes, cantons et autres organismes gouvernementaux afin qu’ils puissent financer des services gouvernementaux essentiels comme les services de police, les pompiers, les écoles, etc.

Le travail que nous faisons n’est pas glamour, il n’est pas très médiatisé, mais il est essentiel. Cela fonctionne parce que nous avons réuni un petit noyau de professionnels instruits et professionnels de la comptabilité, des affaires et de la finance qui gèrent une équipe d’employés hautement qualifiés et engagés.

Nous avons continué à introduire de nouvelles efficacités pour mieux servir la communauté tout en minimisant les coûts d’exploitation. En effet, depuis que je suis trésorier, nous avons réduit l’effectif de 26 à 19 employés tout en éliminant la rémunération des heures supplémentaires.

Le trésorier du comté de DuPage doit comprendre les fonctions essentielles de ce bureau et reconnaît la vigilance nécessaire pour maintenir la norme qui a été établie.

Q : De quelles qualifications spéciales un trésorier de comté a-t-il besoin et qui ne s’appliquent peut-être pas aux autres bureaux de comté ? Quelles qualifications ou expériences professionnelles possédez-vous qui contribueront à assurer votre succès en tant que trésorier ?

R : Tout comme le shérif doit être un policier et le procureur de l’État doit être un avocat, le rôle de trésorier du comté de DuPage doit être rempli par quelqu’un qui est un professionnel de la comptabilité, des finances et des affaires.

En termes simples, il serait extrêmement difficile pour une personne sans expérience en comptabilité, en finance et en affaires de naviguer avec succès dans les subtilités du bureau.

J’ai les qualifications nécessaires pour servir efficacement. Je suis un expert-comptable certifié avec une formation avancée de la Harvard Law School et de l’Université de Pennsylvanie, Warton School of Business. J’ai été directeur du cabinet d’experts-comptables Dugan & Lopatka et je continue de siéger à de nombreux conseils et commissions, notamment en tant que fiduciaire du fonds de retraite municipal de l’Illinois.

Q : Nommez un programme concret que vous créerez ou un transfert de personnel que vous ferez pour améliorer l’efficacité au bureau ou le rendre plus efficace. Expliquez comment il sera financé et comment vous surmonterez les obstacles à son lancement.

R : Tout d’abord, le bureau du trésorier du comté de DuPage est en train d’installer un nouveau programme de taxe foncière à la fine pointe de la technologie. Le programme, qui a déjà été financé, améliorera notre capacité à servir les contribuables plus rapidement et plus efficacement et nous permettra de mieux mettre à jour et partager les informations en interne et avec d’autres bureaux de comté, y compris l’évaluateur et le greffier.

De plus, nous nous préparons actuellement à recruter des employés potentiels ayant de l’expérience dans les services financiers ou les affaires qui sont également bilingues.

Le personnel du bureau du trésorier qui interagit avec le public, en personne ou au téléphone, est essentiel à un résultat positif pour le client. Certains départs à la retraite récents ont fourni au bureau du trésorier l’occasion d’améliorer les services à nos clients hispanophones et de mieux aider la communauté polonaise.

https://www.dailyherald.com/news/20221013/gwen-henry-2022-candidate-for-dupage-county-treasurer?cid=search