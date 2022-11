Candice sort “Insecure” avec Trina

Comme on le voit à la télé… maintenant disponible sur tous les DSP ! L’épisode de cette semaine de Les vraies femmes au foyer du Potomac a mis en lumière la carrière musicale de Candiace.

Candice sort un nouveau single assisté par Trina “Insecure”

Le dernier single de Candice “Insecure” est arrivé juste après le dernier épisode de Les vraies femmes au foyer du Potomac, qui comprenait des scènes d’enregistrement de Candiace et Trina en studio. Telfar s’est associé à Candice et Trina pour créer des looks personnalisés pour la pochette et le clip vidéo “Insecure”, qui doit bientôt sortir. Le clip est également sponsorisé par Hornitos. De plus, Telfar TV présentera régulièrement une vidéo BTS exclusive sur la réalisation de “Insecure”, à partir du 18 décembre.

“Insecure” se démarque comme un single du prochain album de Candice Espace profond de luxe album. Le projet devrait sortir le 30 décembre et comprend des collaborations avec Isaac Carree, Q Parker, etc.

Candice vient de conclure sa première course très réussie, VISITE DE L’ESPACE PROFOND : Vivez au City Winery. Jouant devant des milliers de fans enthousiastes, elle a captivé le public dans quatre grandes villes. Elle a parcouru Philadelphie, Chicago, Atlanta et Washington, DC Elle a notamment vendu Atlanta et DC Parmi ces fans, des membres de la distribution de The Real Housewives of Atlanta et divers «BRAVOLEBRITIES» ont assisté au concert d’Atlanta pour la soutenir.

Candice se produira en direct à Nashville dans le cadre de sa “Deep Space Tour”

Sur la route, Candiace a notamment rendu hommage à l’icône du R&B Toni Braxton avec une reprise époustouflante de « He Wasn’t Man Enough » à chaque date. Ensuite, elle fait la une d’un cinquième spectacle à Nashville, TN avec des spectacles supplémentaires qui seront annoncés très bientôt.

Avec beaucoup plus de chaleur de Candiace, cette saison promet d’amener les feux d’artifice à un tout autre niveau, avec des épisodes diffusés sur Bravo dimanche à 20 h HNE.