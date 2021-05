Candice LeRae et Indi Hartwell remportent les titres par équipe

Candice LeRae et Indi Hartwell ont remporté mardi les titres Tag en battant Shotzi Blackheart et Ember Moon. Isaiah «Swerve» Scott et Leon Ruff ont réglé leur différend lors d’un match Falls Count Anywhere

Et dans une tournure intéressante de l’événement, Finn Balor, qui a disparu pendant des semaines après avoir perdu son or contre Karrion Kross, est revenu et s’est remis de sa défaite.

Voici un aperçu de tout ce qui s’est passé lors de la WWE NXT de mardi:

Les chutes comptent n’importe où: Leon Ruff contre Isaiah «Swerve» Scott

Isaiah «Swerve» Scott a battu Leon Ruff par tombé dans un match de Falls Count Anywhere. Ruff et Scott se sont tous deux battus sur le ring avant que l’opprimé ne frappe une bombe crucifix sur la corde supérieure et ne remporte presque le match. Plus tard, Scott a réussi à échapper à une chute de Ruff avant de l’aiguiller dans le Confidence Boost pour une quasi-chute.

Ruff a failli remporter le match après une série de coupeurs de tremplin. Cependant, il voulait lui donner un aspect majestueux, grimpant au sommet d’une scène voisine. Cependant, AJ Francis a ruiné son plan en l’attrapant par derrière. Swerve a ensuite planté Ruff avec un JML pour la victoire.

Cameron Grimes contre Asher Hale

Asher Hale a été battu par Cameron Grimes par une chute. Le nouveau venu de NXT, Hale, a défié Grimes pour un match et a réussi à contrer de nombreux mouvements caractéristiques de l’homme riche. Cependant, Grimes a pris la charge du match plus tard en frappant un Cave-In pour gagner la compétition.

Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher contre les jeunes vétérans Grizzled

Les jeunes vétérans Grizzled ont été vaincus par soumission aux mains de Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher. Ciampa et Thatcher ont continué à bouger tout au long de la rencontre et n’ont pas permis à Zack Gibson et James Drake d’isoler un homme pendant longtemps.

Ciampa a retrouvé son chemin dans le match même après que GYV a repris l’action, avec une étiquette chaude emphatique. Cette décision a permis à Ciampa et Thatcher d’isoler Drake.Plus tard, Ciampa a distrait l’arbitre alors que Thatcher frappait Gibson avec la chaussure.

Sarray contre Zayda Ramier

Ramier a été battu par une chute aux mains de Sarray. Avant le match, une vidéo comparant les débuts de Sarray et Zayda Ramier a été diffusée. Et il semblait que la vidéo donnait à Sarrye la confiance nécessaire pour faire exploser Ramier.

LA Knight contre Jake Atlas

Jake Atlas a été battu par LA Knight via une chute. En entrant sur le ring, Knight s’est moqué d’Atlas et l’a payé plus tard. Atlas a commencé le match en se brisant le visage. Knight a répondu à l’assaut et a tenté de récupérer rapidement. Mais Atlas n’est pas resté longtemps en panne.

Plus tard, Atlas a opté pour un suplex allemand, cependant, Knight s’est échappé dans le coin. Knight a ensuite envoyé Atlas tête première dans le tendeur et a remporté le cutter.

NXT Women’s Tag Street Fight: Shotzi Blackheart et Ember Moon (c) contre The Way

The Way a martelé Ember Moon et Shotzi Blackheart via une chute et, ce faisant, est devenu les nouvelles champions par équipe féminine de NXT.

