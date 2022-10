Candice critique les affirmations de Chris Bassett de Gizelle

Deux Les vraies femmes au foyer du Potomac qui avaient une amitié fraternelle se cognent la tête au milieu d’allégations selon lesquelles un mari aurait mis l’un d’entre eux “mal à l’aise” et l’un d’eux ne joue PAS quand il s’agit de son conjoint.

Dans l’épisode de #RHOP de dimanche, les téléspectateurs ont vu Candiace Dillard et Gizelle Bryant discuter après un cours de danse.

Alors que les choses commençaient en lumière avec Candiace se demandant “ce qu’elle faisait maintenant”, Gizelle a décidé de parler à son amie d’un moment où le mari de la chanteuse “Deep Space” Chris Bassett l’a mise “complètement mal à l’aise”.

Sa révélation est venue après qu’Ashley Darby ait dit à Candiace que Chris l’avait contactée à 2 heures du matin pour venir au W [hotel]. Candiace et Ashley ont compris ce que Chris impliquait et ont tous deux convenu qu’il voulait juste que des «gens sympas» viennent à l’hôtel où il dirige le toit et travaille comme chef.

Malgré cela, Gizelle s’est apparemment sentie enhardie par la mention d’Ashley à Chris, à tel point qu’elle a décidé de détailler un “incident” avec lui qui l’a laissée “mal à l’aise”.

“D’abord, Chris se glisse dans les DM d’Ashley, puis ce qui s’est passé à la réunion ne m’a pas fait me sentir bien”, a déclaré Gizelle aux caméras #RHOP. “Si Chris met les femmes mal à l’aise, Candiace doit le savoir, elle doit étouffer cela dans l’œuf.”

Gizelle Bryant raconte à Candiace Dillard une époque où Chris Bassett l’a rendue “mal à l’aise”

En discutant avec Candice, la ménagère expliqua que cinq [whole] il y a quelques mois lors de la réunion #RHOP, Chris a demandé à lui parler seule dans sa loge.

“À la lumière du fait que Chris avait envoyé un DM à Ashley, il y a eu une situation dans laquelle Chris m’a mis complètement mal à l’aise et j’ai l’impression qu’à ce stade, je devrais vous le dire”, a déclaré Gizelle.

Selon Gizelle, Chris a demandé à lui parler dans sa chambre et elle a accepté, mais elle n’a pas réalisé que son “glam” [hair and makeup team] était parti.

“J’arrive dans ma chambre et mon glamour a disparu”, a déclaré Gizelle. “J’ai immédiatement senti que je ne voulais pas être dans cette situation.” « A-t-il fait quelque chose ? A-t-il dit quelque chose ? a demandé Candiace tandis que Gizelle a admis qu’il n’avait rien fait ou dit d’inapproprié en particulier. « C’est vrai, parce qu’il ne ferait pas ça », dit Candice. “Il était tard, c’était une longue journée, je ne me souviens pas exactement de ce qu’il a dit, mais je ne veux plus jamais être dans une chambre avec un homme marié”, a déclaré Gizelle tout en notant que Chris était bien conscient qu’ils seraient seuls ensemble.

Cela a immédiatement poussé Candice à se défendre et elle a accusé Gizelle d’avoir tenté de diffamer la réputation de son mari.

“Alors c’est une chose que nous faisons – Chris est attaqué -“, a déclaré Candiace. “Chris pense à vous et Robyn, et Ashley comme des amis, Chris vous regarde vraiment comme des sœurs”, a-t-elle ajouté en cochant un certain nombre de choses de gentleman qu’il a faites. [and would do] pour les dames.

Candice a alors regardé directement la caméra et s’est demandé « Qu’est-ce qu’on fait ? Qu’est-ce que c’est?” avant de faire appel à un producteur nommé Eric.

“Je n’ai pas besoin de la caméra, j’ai besoin de parler à Eric”, a déclaré une Candiace indignée tout en accusant l’émission d’essayer de ruiner la réputation de son mari. “Michael Darby est disponible pour ça, le putain d’a ** saisissant qui aime mettre les gens mal à l’aise, il est disponible pour ça PAS mon mari!” dit Candice.

BLOUP ! Les choses vont encore s’aggraver à partir de ce moment et il est clair qu’il y a actuellement encore du mauvais sang entre Candiace et Gizelle.

Candice a récemment raconté La bête quotidienne qu’elle a vu Gizelle flirter avec Chris [not the other way around]alors elle est surprise que la femme au foyer en fasse un scénario.

“Eh bien, ce fut évidemment une période très douloureuse et un choc pour moi et Chris, étant donné que Gizelle a été autour de moi et de mon mari, dans de nombreux scénarios différents, dans nos maisons, dans des espaces privés”, a déclaré Candiace. […] “Et Gizelle a été très coquette avec mon mari devant moi à plus d’une occasion. Et ça n’a jamais été quelque chose qui m’a dérangé. Je l’ai juste vu comme les réflexions d’une femme solitaire de 50 ans qui avait besoin d’un endroit pour mettre son excès d’énergie coquette. Et Chris l’a pris de la même manière. Donc, pour que ce soit maintenant son scénario – et je le dis juste comme ça – pour que ce soit le scénario avec lequel elle choisit de courir cette année, c’est fatigué. Ma question pour elle serait, quand cela suffira-t-il? elle a ajouté. «Quand allez-vous simplement vous attaquer à une saison de la série plutôt que de projeter et de créer un drame qui n’existe pas avec les familles des autres et les maris des autres? C’est prévisible à ce stade.

Si vous vous en souvenez, la saison dernière, Gizelle a été éviscérée par le Dr Wendy Osefo à cause d’une rumeur concernant son mari, Eddie. Selon Chris Bassett lui-même, c’est « son tour » maintenant après six saisons.

Que pensez-vous des affirmations « inconfortables » de Chris Bassett de Gizelle ? Il est clair que Candiace ne laisse pas Gizelle s’en tirer pour aucun de ses commentaires cette saison.