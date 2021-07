Candice Brown de Bake Off parle d’une bataille d’anxiété paralysante après avoir reçu un diagnostic de TDAH

La star de Great British Bake Off, Candice Brown, a parlé de son combat contre l’anxiété après avoir reçu un diagnostic de TDAH.

La star de 36 ans a admis avoir subi une « année difficile et horrible » après avoir reçu un diagnostic de trouble de santé mentale, subi une rupture déchirante avec son mari et vu son entreprise de pub dévastée par la pandémie.

Candice a parlé de son anxiété et de son combat contre le TDAH[/caption]

Candice est devenue célèbre après avoir remporté Bake Off en 2016, mais a lutté émotionnellement depuis – ce à quoi elle réfléchit courageusement dans le nouveau livre Happy Cooking, qui sort maintenant.

Dans le livre, le favori de la télévision parle de vivre avec une anxiété sévère, expliquant : « L’un de mes premiers indicateurs d’anxiété est mes mains ; Je me tords les mains, je tripote mes bagues, je tape et remue encore plus que d’habitude.

«Je dois faire quelque chose tout le temps – ma capacité d’attention est mauvaise dans le meilleur des cas, mais si je me sens anxieux, alors le besoin d’être occupé est à son comble.

« Ayant récemment reçu un diagnostic de TDAH, cela a beaucoup de sens, car je ne peux tout simplement pas rester immobile.

L’activité pub de la star a été impactée par la pandémie[/caption]

Elle s’est courageusement ouverte après quelques années difficiles[/caption]

«Ma famille et mes amis m’appellent le bourdon alors que je fais tout ce que je fais, mais pas grand-chose en fait.

« Je fais aussi avancer les choses, juste à mon rythme et à ma manière, faisant souvent plusieurs autres choses en cours de route et je dois me rappeler de rester concentré sur la tâche !

« Tant de choses en ce moment suscitent l’anxiété, qu’il s’agisse d’inquiétude, de panique, de manque de sommeil, de pensées intrusives ou simplement des pressions de la vie quotidienne.

« C’est quelque chose dont j’ai toujours parlé – la sensation apaisante et le toucher de la nourriture. Utiliser mes mains pour créer et m’emmener dans cet endroit heureux.

Ailleurs, Candice admet courageusement que « la santé mentale m’a presque brisé », ajoutant: « Je me mets à nu, je parle de choses dont je n’ai pas vraiment parlé et franchement je suis terrifiée. »

Près de 16 millions de personnes ont regardé Candice soulever la couronne Bake Off sur la BBC avant le passage de l’émission à Channel 4, mais sa vie est devenue incroyablement plus difficile peu de temps après.

Elle a commencé à sortir avec son mari Liam Macauly, qui a travaillé comme chirurgien arboricole, en 2014 et ils se sont mariés lors d’une cérémonie secrète dans le sud de la France en octobre 2018.

Mais l’été dernier, il a été révélé qu’ils s’étaient séparés et qu’il avait déménagé de leur appartement au-dessus de son pub Green Man à Eversholt, Beds.

Elle s’est séparée de son mari Liam l’été dernier[/caption]

La star s’ouvre dans son nouveau livre[/caption]

Alors que les restrictions de verrouillage frappaient particulièrement les pubs, il ne lui restait que 416 £ sur son compte professionnel, tout en luttant pour préparer des repas à elle seule pour le service de livraison de nourriture du pub – bien que ce soit la cuisine qui l’aidât à traverser une période difficile mentalement.

Dans son livre, elle écrit : « Ma santé mentale est quelque chose dont je n’avais pas vraiment parlé jusqu’à assez récemment, mais c’est quelque chose avec lequel je me bats depuis plusieurs années.

«J’ai eu des jours où je ne voulais pas sortir du lit, j’ai annulé des plans, je n’ai pas parlé à ma famille et à mes amis et je me suis senti complètement inutile.

Qu’est-ce que le TDAH ? La Fondation TDAH révèle que le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité est l’une des affections infantiles les plus courantes. Bien que les symptômes soient généralement observés pendant l’enfance, ils peuvent se poursuivre jusqu’à la vie adulte. L’organisme de bienfaisance explique que le TDAH peut être diagnostiqué dans trois catégories différentes. Ceux-ci sont de type à prédominance inattentive, à prédominance de type hyperactif-impulsif et combinés d’inattention et de type hyperactif-impulsif. Le NHS énumère les symptômes comme… Inattention

avoir une courte durée d’attention et être facilement distrait

faire des erreurs d’inattention – par exemple, dans le travail scolaire

avoir l’air oublieux ou perdre des choses

être incapable de s’en tenir à des tâches fastidieuses ou chronophages

semblant incapable d’écouter ou d’exécuter des instructions

activité ou tâche en constante évolution

avoir de la difficulté à organiser les tâches

Hyperactivité et impulsivité

être incapable de rester assis, surtout dans un environnement calme ou tranquille

remuant constamment

être incapable de se concentrer sur les tâches

mouvement physique excessif

parler excessivement

agir sans réfléchir

interrompre les conversations

peu ou pas de danger

sautes d’humeur, irritabilité et tempérament rapide









« Mais j’ai aussi accompli des choses que je n’aurais jamais cru possibles – et probablement que d’autres personnes n’ont jamais pensé possible – et c’est parce que j’ai trouvé quelque chose que j’aime.

« Cuisiner à la maison me met dans ma zone de confort et cuisiner en dehors de ma cuisine me pousse aussi hors de ma zone de confort, ce qui est une bonne chose.

« Je cuisine et je fais des pâtisseries quand je suis heureux, quand je suis triste, quand je m’ennuie, anxieux ou agité – ce que je sais maintenant est parfois dû à mon TDAH – quand ce nuage noir m’entoure comme un lourd et lourd fardeau et je ne sais pas pourquoi. C’est ma place.

« La cuisine m’a permis de traverser des moments difficiles, et cela continue de le faire. »

Happy Cooking: des repas faciles et réconfortants, de Candice Brown (16,55 £, Ebury Press) est sorti aujourd’hui