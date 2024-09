Candice Bergen s’en prend à JD Vance lors des Emmy Awards 2024 en faisant référence à « Murphy Brown »

Candice Bergen a lancé une pique pas si subtile à JD Vance lors de la remise d’un prix aux Emmy Awards 2024 dimanche.

L’actrice de 78 ans, qui jouait dans « Murphy Brown », était sur scène pour remettre le prix de la meilleure actrice dans une série comique lorsqu’elle a fait référence à une intrigue tirée d’une sitcom des années 1990, dans laquelle son personnage révélait qu’elle était enceinte et qu’elle avait l’intention d’élever son enfant en tant que mère célibataire. L’intrigue avait été condamnée par les critiques de l’époque, notamment par le vice-président de l’époque, Dan Quayle, qui avait critiqué le fait que la protagoniste célibataire ait un enfant. Il avait fait valoir que cela glorifiait la désintégration des valeurs familiales traditionnelles.

« Pendant 11 ans, j’ai eu l’immense privilège de jouer le rôle principal dans une série comique intitulée Murphy Brown », a déclaré Bergen sur scène.

« J’étais entourée d’acteurs brillants et drôles, j’avais les meilleurs scénarios avec lesquels travailler et, dans un moment classique, mon personnage a été attaqué par le vice-président Dan Quayle lorsque Murphy est tombée enceinte et a décidé d’élever le bébé en tant que mère célibataire. »

« Oh, comme nous avons progressé », a-t-elle poursuivi. « Aujourd’hui, un candidat républicain à la vice-présidence n’attaquerait jamais une femme parce qu’elle a des enfants », a-t-elle plaisanté.

« Comme on dit, mon travail ici est terminé. Miaou ! » ajouta Bergen.

Son commentaire était une référence apparente à une remarque faite par Vance en 2021 lorsqu’il a déclaré que les États-Unis étaient effectivement dirigés « « par une bande de femmes à chats sans enfants qui sont malheureuses dans leur propre vie et dans les choix qu’elles ont faits, et qui veulent donc rendre le reste du pays malheureux aussi ». Il a depuis défendu cette remarque comme une « blague » qui a été « volontairement mal interprétée » par les démocrates, mais le refrain est devenu une ligne d’attaque favorite des critiques de Trump après que l’ancien président l’a annoncé comme son colistier en juillet.

Les commentaires de Bergen semblent avoir établi une comparaison entre Vance et Quayle, qui ont critiqué CBS et Bergen pour « se moquer de l’importance des pères en portant un enfant seul et en qualifiant cela simplement d’un autre choix de vie » lors d’un discours de 1992 au Commonwealth Club à San Francisco.

Le discours, surnommé à l’époque le « discours de Murphy Brown », était une réponse aux émeutes de Rodney King qui avaient ravagé Los Angeles quelques semaines auparavant, et qu’il attribuait en partie à l’effondrement de la structure familiale « traditionnelle ».

« Cela n’aide pas les choses lorsque la télévision aux heures de grande écoute montre Murphy Brown, un personnage qui est censé incarner la femme professionnelle intelligente et très bien payée d’aujourd’hui, se moquant de l’importance des pères en portant un enfant seul et en qualifiant cela de simple choix de vie », a déclaré Quayle à la foule.

Bergen n’était pas la seule célébrité à critiquer Vance. Selena Gomez a également fait référence à ce commentaire lors d’un discours aux 76e Emmy Awards, plaisantant sur le fait que c’était « un honneur » de travailler avec ses deux co-stars de « Only Murders in the Building », Steve Martin et Martin Short, « qui sont loin d’être des dames à chats sans enfants ».

Taylor Swift a signé son soutien à Kamala Harris en tant que « Taylor Swift, la dame aux chats sans enfant » et a joint une photo d’elle tenant son chat dans ses bras.

La campagne Trump-Vance n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Tracy Wright de Fox News a contribué à ce rapport.