Candice Accola King est encore une maman et elle Journaux de vampire la famille est tout aussi ravie que la sienne.

L’actrice, qui a joué Caroline Forbes sur la série CW et ses retombées Les originaux, a donné naissance à elle et à son mari et La mêlée guitariste Joe KingLe deuxième enfant et sa fille le 1er décembre. Candice, 33 ans, a annoncé la nouvelle d’elle Instagram page du jeudi 10 décembre.

«La semaine dernière, notre petite fille a volé dans le monde et dans nos cœurs», a-t-elle écrit, à côté d’une photo d’elle tenant l’une des petites mains du nouveau-né. « Nous t’aimons Josephine June King! 12/1/20. «

Joséphine rejoint sa grande soeur Florence May King, 4 et demi-soeurs Ava et Élise, Les filles de Joe d’un précédent mariage.

Joe a posté sur son Instagram page une photo de lui berçant bébé Joséphine, qui porte une tenue rose pendant la sieste. Il a écrit: « C’est maintenant l’une des meilleures années de ma vie, vraiment reconnaissant d’accueillir notre Josephine June King, née le 1er décembre 2020. »

Joe a ajouté: « Je suis également très fier qu’elle ressemble à sa maman @candiceking qui est une déesse guerrière, j’ai la chance de créer cet amour parfait avec vous. »