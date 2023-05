Candiace Dillard et Drew Sidora sortent le single « Affirmations Pt. II’

Deux femmes au foyer harmonisantes qui ont chanté sur Les vraies femmes au foyer d’Atlanta ont sorti un nouveau single.

Candiace Dillard Bassett et Drew Sidora ont sorti un nouveau morceau intitulé « Affirmations Pt. II” et les observateurs de Bravo bourdonnent à ce sujet.

Le morceau est un remix de l’original « Affirmations », qui est apparu sur l’album complet de Candice en 2022, Deep Space (édition de luxe), et c’est le morceau qu’elle a chanté aux côtés de Drew sur #RHOA.

Au cas où vous l’auriez manqué, lors de l’épisode le plus récent, Candiace a amené Drew sur scène lors d’un spectacle au City Winery et a interprété la chanson devant un public nombreux comprenant les femmes au foyer Kenya Moore, Kandi Burruss, Marlo Hampton et Sanya Richards Ross.

Le morceau présente Candiace faisant retentir le refrain anthémique où elle affirme, « Oublie ce qu’ils disent, je vais être ici. Je vais m’aimer jusqu’au bout. »

Elle est suivie par son collègue harmoniseur de femme au foyer, Drew, qui chante tout au long du morceau et a son propre couplet stimulant.

Écoutez « Affirmations Pt.II » ci-dessous et diffusez-le dans son intégralité ICI.





Candiace Dillard Bassett poursuit sa tournée dans l’espace lointain

En plus de sortir un nouveau single, le Vraie femme au foyer de Potomac est actuellement sur la route pour la deuxième étape du Deep Space Tour.

Un communiqué de presse rapporte que Candiace se produira au Fillmore à Washington, DC, le 10 juin, suivi de performances dans les lieux City Winery à St. Louis, Chicago, Nashville, New York, Pittsburgh et Atlanta pour le reste de l’été jusqu’en octobre.

Découvrez l’itinéraire complet confirmé ci-dessous.

DES DATES DE TOURNÉE:

6/10 Washington, DC Le Fillmore 7/23 St. Louis, MO City Winery 7/31 Chicago, Illinois City Winery 8/14 Nashville, TN City Winery 8/21 New York, État de New York City Winery 9/18 Pittsburgh, Pennsylvanie City Winery 10/9 Atlanta, GA City Winery

Que pensez-vous de la collaboration de Candiace avec Drew ?

Déteste le ou aime le?