Candesca de Kelowna apporte un concert de Noël à Vernon

Un groupe de chant primé basé à Kelowna présente en ville la célèbre A Ceremony of Carols de Benjamin Britten et d’autres chansons préférées des Fêtes.

Sous la direction artistique d’Alexandra Babbel, Candesca – connue pour sa qualité vocale exceptionnelle – donne vie à un délicieux programme des Fêtes à l’École de musique communautaire de Vernon le dimanche 11 décembre à 19 h.

Ce concert sera un régal pour les mélomanes de Vernon qui connaîtront les charmes du temps des fêtes tout en étant enveloppés par l’élégance et la beauté de la voix humaine. Le programme de 90 minutes comprend des œuvres de Purcell, Bizet, Puccini, ainsi que la composition de 1942 de Britten, A Ceremony of Carols, écrite lors d’une traversée maritime transatlantique des États-Unis vers l’Angleterre.

La soirée est complétée par des performances de la soprano de Vernon Sophia Friesen, du ténor de Kelowna Ethan Hatley-Webster, ainsi que de la flûtiste de l’Okanagan Symphony Orchestra Christine Moore, tous accompagnés du pianiste de Kelowna Graham Vink.

« Candesca a été et continue d’être un phare des arts classiques dans notre région. Ces jeunes femmes talentueuses sont la lumière de ma vie », a déclaré Babbel. “Ce spectacle est à ne pas manquer.”

Candesca, qui signifie « Commencer à briller », est un ensemble de chant primé composé de 12 jeunes femmes, basé à Kelowna. Le groupe a une présence internationale, ayant tourné dans 11 pays. Sélectionné sur audition, chaque membre possède une solide base musicale avec des parcours allant d’instrumentistes et compositeurs de haut niveau à des interprètes et comédiens de théâtre musical. Avec la beauté des voix angéliques, Candesca inspire le public avec une belle interprétation des classiques traditionnels.

Babbel est le fondateur de Candesca (2007) et d’Opera Kelowna (2013) et a une brillante carrière de chanteur international en tant qu’interprète solo d’opéra et de concert.

Billets sur Eventbrite.ca.

