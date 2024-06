Candela : « En ce qui concerne Fonseca, Milan mérite un entraîneur comme Conte »

L’ancien arrière latéral de la Roma, Vincent Candela, n’a pas été très impressionné par l’arrivée imminente de Paulo Fonseca à Milan, estimant que le club mérite un entraîneur plus performant.

L’entraîneur portugais de 51 ans a quitté son poste à Lille et devrait être annoncé par les Rossoneri dans les prochains jours, prêt à démarrer un nouveau projet après la conclusion des cinq années à la tête de Stefano Pioli.

La nomination imminente de Fonseca a divisé les fans des Rossoneri, certains pleins d’espoir pour l’avenir et d’autres préoccupés par son relatif manque de succès en pirogue, ne se souvenant pas trop de son passage avec la Roma.

« Milan mérite mieux »

S’exprimant à la page 19 du journal d’aujourd’hui TuttosportCandela s’est prononcée pour la première fois sur la nomination attendue de Fonseca à Milan.

« Ce ne sera pas facile pour lui, Pioli a bien fait, il a gagné, il a construit une équipe et dans celles-ci, ils ont été protagonistes au cours des trois dernières années de la Ligue des champions. Ce ne sera pas non plus facile pour lui de réussir à Milan.

L’ancien arrière latéral de la Roma revient sur le séjour de l’entraîneur portugais dans la capitale italienne.

«Je n’ai pas toujours aimé ce que j’ai vu. Au début de chaque match, il changeait toujours, beaucoup, peut-être même trop. Il faisait beaucoup tourner les joueurs. Je ne sais pas si c’est bon pour l’équipe ou pas, honnêtement, je n’ai pas aimé ça, je préfère commencer avec 11 titulaires, puis il y a le banc.

« A Rome cependant, beaucoup de choses ont changé… C’est certainement un entraîneur expérimenté, qui a beaucoup fait et a toujours fait son travail. Mais entraîner Milan est une grande responsabilité, Milan est Milan. Ils visent toujours haut.

Enfin, Candela a suggéré qu’il n’aurait pas choisi Fonseca pour prendre la relève chez les Rossoneri.

« Avec tout le respect que je dois à Fonseca, Milan mérite un entraîneur comme Conte. Le niveau doit être ça, un niveau élevé quand on parle de certains clubs. C’est une équipe qui mérite des entraîneurs qui ont gagné quelque chose de plus au cours de leur carrière.