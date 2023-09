Candace Parker et Kevin Durant investissent dans la première ligue professionnelle de volleyball féminin aux États-Unis

League One Volleyball (LOVB), la première ligue professionnelle de volleyball aux États-Unis, a levé 35 millions de dollars lors de sa deuxième ronde de financement, avec l’aide des investisseurs Lindsey Vonn, Kevin Durant et Candace Parker et de sa fille Lailaa. Voici ce que vous devez savoir :

Jayson Tatum, Amy Schumer et Jordyn Poulter (médaillé d’or olympique en volleyball), entre autres, ont également investi dans LOVB.

La saison inaugurale du LOVB débutera l’année prochaine, avec une pré-saison commençant en novembre 2024 et une saison régulière s’étendant de janvier à mars 2025. Les finales LOVB Pro débutent en avril.

Il y aura six villes hôtes de la ligue, dont Atlanta, Houston, Omaha (Neb.), Salt Lake (Utah), Madison (Wisc.) et une autre qui sera annoncée plus tard cette année.

Passé

Il y a plus de 38 millions de joueurs de volley-ball actuels et anciens aux États-Unis, selon la LOVB. Le sport a récemment connu une percée historique le 30 août, lorsqu’un match de volley-ball de l’Université du Nebraska a enregistré le record du monde de fréquentation de fans lors d’un événement sportif féminin, dépassant les 92 000 fans. Le précédent record américain avait été établi le 10 juillet 1999, au Rose Bowl, alors que l’équipe américaine battait la Chine en finale de la Coupe du monde féminine.

L’événement, appelé « Journée de volleyball au Nebraska », a eu lieu au stade de football du Nebraska, le Memorial Stadium, après que l’entraîneur du Nebraska John Cook, qui a mené les Huskers à quatre de leurs cinq championnats de la NCAA, et le directeur sportif Trev Alberts aient réfléchi au plan après Le Wisconsin a établi un record de fréquentation en saison régulière pour un match de volleyball.

Les sports féminins en général sont en hausse. Cette année, le match de championnat du tournoi de basket-ball féminin de la NCAA, au cours duquel LSU a battu l’Iowa, a attiré en moyenne 9,9 millions de téléspectateurs, soit plus de 4 millions de dollars par rapport au précédent record de cet événement. Le tournoi de basket-ball féminin a également battu un record de fréquentation.

Ce qu’ils disent

Katlyn Gao, co-fondatrice et PDG de League One Volleyball, a déclaré que « c’est l’ère du volleyball ».

« Pour nous, c’est le seul moyen de construire une ligue durable et réussie en 2023, et si l’on en croit l’enthousiasme de certains des pionniers les plus connus et les plus admirés du sport, du divertissement, des consommateurs et des affaires lors de notre dernière tournée, c’est clair, LOVB est sur quelque chose de grand », a-t-elle déclaré.

Vonn, médaillée d’or olympique, a déclaré qu’elle était « ravie » de contribuer à amener le volleyball des ligues majeures aux États-Unis.

« Avec plus de 200 millions de filles impliquées dans ce sport dans le monde, il s’agit d’une immense opportunité de continuer à offrir aux jeunes femmes une plateforme leur permettant d’exceller, tant sur le plan sportif que personnel, bien au-delà du lycée », a-t-elle déclaré. « Il s’agit de responsabiliser la prochaine génération d’athlètes féminines et de favoriser un fort sentiment de communauté au sein du sport. »

Candace Parker et sa fille Lailaa ont ajouté qu’elles étaient ravies d’investir dans une ligue « axée sur la communauté et ouvrant de nouvelles opportunités pour les femmes dans le sport ».

Lecture obligatoire

(Photo : Keith Lucas / Photos NCAA / Photos NCAA via Getty Images)