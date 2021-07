Candace Parker devient la première joueuse de la WNBA en couverture de NBA 2K

Lorsque le jeu vidéo populaire NBA 2K sortira sa nouvelle édition le 10 septembre, la superstar de Chicago Sky Candace Parker entrera dans l’histoire en tant que première joueuse de la WNBA à faire la couverture.

Parker, qui a été sélectionné comme le premier choix global du repêchage 2008, apparaîtra sur la couverture de l’édition spéciale du 25e anniversaire de la WNBA.

« C’est un pas dans la bonne direction », a déclaré le joueur de 35 ans Bloomberg. « Pouvoir voir des femmes sur la couverture, visibles dans des postes de direction, cela aide non seulement dans le sport mais aussi juste dans la salle de réunion, dans les affaires ou tout. »

L’ancienne MVP de la WNBA dit qu’elle est « humiliée d’être la première athlète féminine de couverture » et elle espère qu' »il y aura beaucoup plus de femmes badass à suivre ».

Parker rejoint une courte liste d’athlètes féminines qui ont honoré les couvertures d’autres jeux de sport, dont le gymnaste Shawn Johnson qui était sur un jeu Gymnastics by Wii en 2010 et l’ancienne joueuse de tennis Jelena Dokic qui était sur la couverture d’un match de tennis au début des années 2000 , selon le Presse associée.

En plus de mettre Parker en couverture, Take-Two Interactive, la société propriétaire de NBA 2K, a accepté de travailler avec la WNBA pour donner à la ligue plus de visibilité alors qu’elle essaie d’attirer plus de fans, de soutien financier et de sponsors. À l’heure actuelle, en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment le parrainage et le financement, la rémunération annuelle moyenne en espèces des joueurs de la WNBA est d’environ 130 000 $. Ce n’est qu’une fraction de la moyenne 8,32 millions de dollars salaire des joueurs NBA réalisé lors de la saison 2019-2020.

« Je pense que c’est une référence du basket-ball féminin à coup sûr », a déclaré Parker à l’Associated Press à propos de son opportunité NBA 2K. « Je pense que le plus important est que cela parle de visibilité et à quel point c’est important et à quel point la WNBA est importante… Maintenant plus que jamais, les fans veulent suivre l’athlète. Grâce aux médias sociaux, à travers les jeux vidéo, cela ajoute et profite à la WNBA. «

Dans l’épisode de mercredi de « Le grand podcast avec Shaq » Parker a expliqué qu’être dans un jeu vidéo est un rêve d’enfance pour elle et bien qu’elle soit la première joueuse de la WNBA à y arriver, elle espère sûrement qu’elle ne sera pas la dernière.

« J’espère qu’il y aura beaucoup plus de jeunes femmes et de jeunes filles qui regardent et disent ‘Nous pouvons le faire' », dit-elle.

Rejoint par Parker sur les couvertures des nouvelles versions de NBA 2K, la star de la NBA Luka Doncic, qui sera l’athlète de couverture pour l’édition régulière du jeu, et Kevin Durant, Dirk Nowitzki et Kareem Abdul-Jabbar, qui seront les athlètes de couverture pour le L’édition du 75e anniversaire de la NBA.

