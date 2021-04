CANDACE Owens s’est moqué de la gauche pour avoir prétendu que le « crackhead » Hunter Biden était une « victime de la vengeance du porno » après que des photos prétendument stockées sur l’ordinateur portable du fils du président aient été divulguées.

L’auteur controversé a qualifié ces affirmations de «la pire tentative de piratage des relations publiques de tous les temps» sur Twitter.

Le conservateur Candace a fustigé le fils du président sur Twitter Crédits: Getty Images – Getty

Le mémoire révélateur de Hunter Biden, Beautiful Things, a été publié mais a été critiqué Crédit: CBS

Candace a affirmé, sans preuve, que Hunter avait téléchargé lui-même les vidéos et les photos explicites.

Elle a tweeté: « Crackhead Hunter Biden Biden a mis en ligne les vidéos de lui engagé dans des actes sexuels sur des sites Web pornographiques pour les partager avec le monde. Maintenant, la gauche essaie de faire semblant qu’il est en quelque sorte victime d’un porno vengeur. »

«La pire tentative de tournage de relations publiques, peut-être jamais», a-t-elle écrit, suivie d’émojis pleurant en riant.

Elle avait partagé un reportage sur les mémoires «à tout dire» de Hunter sur les réseaux sociaux, qu’elle sous-titrait: «Tout le monde, s’il vous plaît, prenez 5 minutes aujourd’hui pour lire cet article.

« HUNTER BIDEN EST UN DÉGÉNÉRÉ QUI DEVRAIT ÊTRE EN PRISON et notre sénile en chef devrait être obligé de répondre de la raison pour laquelle il a menti et a dit que l’ordinateur portable était de la« désinformation russe ». Famille SCUM. »

Des photos classées X ont fait surface du fils du président avec des prostituées présumées où elles ont été publiées par le Daily Mail jeudi.

Hunter a parlé de ses combats contre la toxicomanie et l’alcoolisme dans ses mémoires intitulés: « Beautiful Things », qui a été publié mercredi.

Il décrit les nombreuses relations sexuelles qu’il a eues avec des femmes.

Pourtant, selon les nouvelles photos publiées par DailyMail.com, il n’a pas révélé toute la vérité sur son passé troublé.

Candace a attaqué Hunter sur Twitter Crédit: Twitter

Il aurait également omis de mentionner le conflit dans sa relation avec son père et comment il avait supplié l’aîné Biden de se présenter à la présidence dans le but de sauver sa propre réputation.

DailyMail.com affirme avoir vérifié quelque 103 000 messages texte, 154 000 e-mails et plus de 2 000 photos et des dizaines de vidéos trouvées sur l’ordinateur portable de Hunter.

L’une des photos montre Hunter assis dans un fauteuil de dentiste avec des dents abîmées et usées.

On ne sait pas si cette photo montrait ses dents après qu’elles avaient été limées avant qu’il ne reçoive des facettes, ou si elles ont été endommagées pour une autre raison.

D’autres photos montrent les nouveaux placages de Hunter alors qu’il sourit sauvagement en posant avec une femme.

Hunter regarde directement la caméra alors qu’il se tient derrière la femme non identifiée à quatre pattes sur un lit et lui tire les cheveux en arrière.

Une autre photo montre prétendument deux femmes aux seins nus assises sur Hunter au lit.

DailyMail.com a affirmé que Biden se filmerait en train de se livrer à des actes sexuels avec des femmes.

Donald Trump Jr. s’est moqué de Hunter Biden après son apparition sur Jimmy Kimmel jeudi soir en demandant «combien de parmesan ont-ils fumé» avant l’interview.

Biden a révélé qu’il avait fini par fumer le produit laitier tout en recherchant du crack dans son tapis pendant un moment sombre de sa toxicomanie.

Trump Jr, 43 ans, avait publié de nombreux mèmes du premier fils alors que l’histoire faisait la une des journaux plus tôt cette semaine.

Il a continué la guerre des mots avec Biden sur Twitter vendredi après que le premier fils l’ait frappé lors de son apparition à Kimmel.

Tucker Carlson a également dénoncé Hunter, affirmant qu’il pourrait être arrêté par le chef de l’ATF proposé par son père pour «achat illégal d’une arme à feu».

L’animateur de Fox News a critiqué les mesures de sécurité des armes à feu L’administration de Joe Biden a annoncé qu’elle espérait les mettre en œuvre jeudi.

Hunter vu tirer les cheveux d’une femme était l’une des photographies publiées par le Daily Mail

Hunter Biden, photographié avec ce qui semble être une pipe à crack, parle de ses problèmes de toxicomanie dans sa nouvelle autobiographie

Hunter aurait supplié son père de se présenter à la présidence afin de trouver la « rédemption »

Les nouvelles photos de Hunter sont apparues après que des photos précédentes aient montré le fils nu du président en train de fumer