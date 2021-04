La fondatrice de BLM, Patrisse Cullors, a été critiquée par Candace Owens pour son cher manoir californien alors que l’expert conservateur exigeait de savoir pourquoi elle ne vivait pas à proximité des Noirs.

Au cours de son apparition animée dans l’émission Tucker Carlson, Owens a laissé déchirer le leader de Black Lives Matter « Marixst » après que la nouvelle de sa maison chic de 1,4 million de dollars à Topanga Canyon ait fait surface.

Candace Owens a demandé pourquoi Cullors « ne veut pas vivre parmi les Noirs » Crédits: Fox

Patrisse Cullors a acheté une maison de 1,4 million de dollars dans un quartier blanc de Los Angeles Crédits: Rex

La maison de trois chambres à Topanga Canyon a même une maison d’hôtes séparée sur la propriété Crédit: Google Maps

« Elle a peur des Blancs », a déclaré Owens. « Eh bien, pourquoi ne veut-elle pas vivre parmi les Noirs? Pourquoi choisit-elle de déménager dans un quartier entièrement blanc? Ce sont des questions importantes. »

Dans son nouveau quartier – le fastueux Topanga à Los Angeles – 88% des habitants sont blancs, tandis que seulement 1,8% sont de retour, selon le recensement, rapporte le Daily Mail.

La propriété est située à 20 miles de la maison d’enfance de Cullors à Van Nuys qu’elle a précédemment décrite comme étant dans un «quartier pauvre».

Owens a dit qu’elle ne respectait que Cullors – qui a récemment été critiquée comme une « fraude » – parce que « elle ne s’excuse pas dans son approche. Elle vous dit ce qu’elle est: c’est une marxiste.

« Les marxistes volent de l’argent aux autres et ils s’enrichissent », a poursuivi l’animateur de l’émission Candace.

«Elle a volé de l’argent à d’autres personnes sous prétexte d’un mensonge qui est Black Leves Matter et elle s’est enrichie et elle a acheté quatre maisons.

« Vous devez apprécier l’honnêteté. Elle ne se cache en aucun cas. C’est une communiste de bout en bout et elle a été incroyablement sans excuse dans son approche. »

Carlson a ensuite fait remarquer que le révérend activiste « Al Sharpton doit regarder cela et dire: » Je fais cela depuis 40 ans. Où est-ce que je me suis trompé? Je n’ai pas de maison à Topanga Canyon? « »

Owens s’est plaint que le manque de responsabilité auquel Cullors était soumis était «complètement ridicule» et a noté que de nombreuses sociétés la soutenaient.

Ses commentaires interviennent après qu’un autre dirigeant du BLM, Hawk Newsome, a appelé à une enquête financière «indépendante» après que ses importantes transactions immobilières à travers le pays aient été révélées.

Newsome, le directeur de Black Lives Matter Greater New York City, a déclaré au New York Post: «Si vous vous qualifiez de socialiste, vous devez vous demander quelle part de son argent personnel va à des œuvres de bienfaisance.

« C’est vraiment triste parce que cela fait douter les gens de la validité du mouvement et négliger le fait que ce sont les gens qui portent ce mouvement. »

Le militant a appelé à «une enquête indépendante», ajoutant: «nous avons besoin que les entreprises noires et les comptables noirs se rendent là-bas et découvrent où va l’argent.»

Il a déclaré à NYP que son groupe ne recevait aucun soutien financier du BLM Global Network.

Le Post a allégué que pendant que les manifestations de BLM éclataient à travers les États-Unis, Cullors « s’est lancé dans une frénésie d’achat immobilier, accrochant quatre maisons haut de gamme pour 3,2 millions de dollars rien qu’aux États-Unis, selon les registres immobiliers. »

Le co-fondateur de BLM, Cullors, a été qualifié de « fraude » pour avoir acheté une maison de 1,4 million de dollars dans un quartier largement blanc de Los Angeles.

La femme de 37 ans, qui se qualifie elle-même de «marxiste de formation» et de «combattante de la liberté», a acheté la maison de trois salles de bains à Topanga Canyon, qui comprend une maison d’hôtes.

La propriété coûteuse a une grande cour arrière qui, selon l’agent immobilier, est «idéale pour recevoir ou contempler tranquillement des vues sur le canyon entouré d’arbres matures».

Ses prétendues «transactions immobilières importantes» ont été «révélées» par un groupe d’éthique.

Le National Legal and Policy Center (NLPC) a fait part aux médias « d’importantes transactions immobilières impliquant la fondatrice de BLM, Patrisse Cullors.

«Ces propriétés couvrent tout le pays, trois en Californie et une à Conyers, en Géorgie.

« Cullers a également étudié l’immobilier dans une enclave exclusive des Bahamas. »

Selon l’Associated Press, BLM a reçu un énorme don de 90 millions de dollars en 2020.

On ne sait pas si et comment Cullors, qui est artiste et enseigne dans une université, est rémunérée par le groupe d’activistes qu’elle a cofondé.