L’animatrice de talk-show CONSERVATEUR Candance Owens a visé les célébrations de Juneteeth, qualifiant les vacances nouvellement annoncées de « boiteux » et un moyen pour les démocrates de « reconditionner la ségrégation ».

Owens a fait cette déclaration le jour où le président Joe Biden a signé un projet de loi faisant du Juneteenth, qui commémore la fin de l’esclavage en Amérique, un jour férié fédéral.

Candance Owens a visé Juneteeth, qualifiant les vacances nouvellement annoncées de « boiteux » Crédit : Getty Images – Getty

Le président Joe Biden a signé jeudi un projet de loi pour faire de Juneteenth un jour férié fédéral Crédit : AP

Les vacances de cette année seront célébrées le samedi 19 juin, mais Owens, dans un article sur Twitter, a déclaré qu’elle « célébrerait les 4 et 4 juillet uniquement ».

Elle a ponctué son message en disant: « Je suis américaine », ajoutant un emoji drapeau américain.

Avant de signer le projet de loi à la Maison Blanche, Biden a déclaré: « Les grandes nations n’ignorent pas leurs moments les plus douloureux.

« Les grandes nations ne s’en vont pas. Nous acceptons les erreurs que nous avons commises. Et en nous souvenant de ces moments, nous commençons à guérir et à devenir plus forts. »

FACTURE SIGNÉE

Owens n’était pas la seule voix conservatrice à exprimer sa désapprobation avec le projet de loi, qui a été adopté à l’unanimité par les deux chambres du Congrès.

Les 14 votes dissidents à la Chambre ont été exprimés par des républicains, pour des raisons allant du nom et de la date de la célébration, aux sentiments que la journée vise à apaiser une culture trop « éveillée ».

Le représentant Thomas Massie a préféré appeler le jour férié National Emancipation Day plutôt que Juneteenth National Independence Day, son titre complet.

D’autres ont plaidé en faveur du 22 septembre, date à laquelle le président Abraham Lincoln a initialement publié la proclamation d’émancipation, le 19 juin.

Owens a également visé les démocrates dans son tweet

Mais certains ont fait écho aux affirmations d’Owens, estimant que les vacances sont un effort trop forcé de la gauche pour rattraper les erreurs du passé.

Le représentant Matt Rosendale, un républicain du Montana, a déclaré que la fête est un « effort de la gauche pour créer une journée de toutes pièces pour célébrer la politique identitaire dans le cadre de ses efforts plus larges pour faire de la théorie critique de la race l’idéologie régnante de notre pays ».

Charlie Kirk, un animateur de talk-show conservateur, tweeté: « Arrêtez de vous rendre à gauche parce que vous avez peur d’être traité de raciste.

« L’Amérique construit des statues de George Floyd mais détruit des statues d’Abraham Lincoln et de Frederick Douglass. Que Dieu nous aide tous. »

Les démocrates ont déclaré que la reconnaissance des atrocités passées est vitale pour faire avancer une Amérique qui connaît toujours des protestations contre les injustices raciales.