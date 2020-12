La marque de feu de droite, le commentateur politique et le franc-parler conservateur Candace Owens a une fois de plus créé une querelle furieuse en ligne après avoir déclaré Anthony Fauci et Bill Gates «méchants».

Jamais du genre à fuir la controverse, l’auteur et activiste a appelé le tsar américain du coronavirus Anthony Fauci et le co-fondateur de Microsoft Bill Gates « mal » tout en affirmant que l’industrie pharmaceutique est «Forgé par la corruption», dans un flanc Twitter émouvant.

Le Dr Fauci est diabolique.

Bill Gates est maléfique.

L’industrie pharmaceutique est en proie à la corruption et au mal pur. – Candace Owens (@RealCandaceO) 15 décembre 2020

«Dr. Fauci est le mal. Bill Gates est maléfique. L’industrie pharmaceutique est en proie à la corruption et au mal pur ». la femme de 31 ans a écrit à ses 2,8 millions de followers. Le message a clairement touché beaucoup de monde, car il a rapidement accumulé quelque 23 000 retweets et 116 000 likes.

Aussi sur rt.com Bill Gates dit que les bars et les restaurants devraient « malheureusement » être fermés pendant 4 à 6 mois, pas de retour à la « normale » avant 2022

Owens a précédemment juré qu’elle « en aucun cas » prenez n’importe quel vaccin contre le coronavirus, « Déjà. Peu importe ce que, » elle a répondu en avril.

Sans surprise, les commentaires ont également déclenché une tempête d’objections alors que des milliers de commentateurs ont enregistré leur désaccord avec le message d’Owens. La prise chaude a même attiré des critiques parmi certains de ses partisans autoproclamés.

Certains fans d’Owens ont affirmé que dans ce cas, ils étaient « Choqué que quiconque puisse jamais la prendre au sérieux » lorsqu’elle publie ces types de commentaires. D’autres l’ont critiquée pour avoir critiqué le personnel médical et «répandu des théories du complot» par ses opposants.

Cependant, de nombreux autres ont exprimé leur soutien aux vues controversées.

Candace, n’oubliez pas de dire que Gates & Fauci essaient d’utiliser des Noirs comme mannequins de test pour ce vaccin. – Lavern Spicer (@lavern_spicer) 15 décembre 2020

