Candace Owens qualifie Biden de «  dictateur illégitime  » pour avoir «  ciblé Rudy Giuliani  » alors qu’elle le compare à Castro

CANDACE OWENS a accusé Biden d’avoir utilisé le ministère de la Justice pour cibler des dissidents politiques et l’a décrit comme un «dictateur» à la suite du raid du FBI sur Rudy Giuliani.

« Joe Biden est un président illégitime qui est – à la manière d’un vrai dictateur », a-t-elle déclaré vendredi sur Twitter.

Plus tôt ce mois-ci, Owens a critiqué Biden pour avoir minimisé les actions d’Antifa Crédits: Rex

En autre Tweet, Owens a comparé les États-Unis sous le président Joe Biden à Cuba sous l’ancien Premier ministre Fidel Castro et au Venezuela sous l’ancien président Hugo Chávez.

Plus tôt ce mois-ci, Owens a critiqué Biden pour avoir minimisé les actions d’Antifa après qu’un groupe de manifestants ait incendié un Apple Store à Portland.

L’expert conservateur s’est rendu sur Twitter pour se demander pourquoi le président avait rejeté le mouvement alors que des émeutes explosaient dans tout le pays, protestant contre les fusillades en garde à vue.

Owens a comparé les États-Unis sous le président Joe Biden à Cuba sous l’ancien Premier ministre Fidel Castro Crédits: Getty

Mercredi, le FBI s’est présenté au domicile de Giuliani et a saisi ses appareils électroniques.

Giuliani, qui a été maire de New York de 1994 à 2001 et était l’avocat personnel de l’ancien président Donald Trump, a nié tout acte répréhensible.

Jeudi, l’avocat de Giuliani a qualifié la décision du FBI de faire une descente de son domicile et de son bureau de « double standard inquiétant », alléguant que les crimes d’Hillary Clinton et de Joe Biden sont ignorés.

Giuliani, qui a été maire de New York de 1994 à 2001 Crédit: AFP

L’avocat de l’ancien maire de New York a déclaré que le ministère de la Justice de Biden ignorait les « preuves claires » qui impliqueraient d’éminents démocrates, ainsi que le propre fils du président, Hunter.

« Le ministère de la Justice de Biden a complètement ignoré les preuves claires (dont le FBI dispose depuis plus d’un an) dans des textes et des courriels sur le disque dur de Hunter Biden, selon lesquels il ne s’est pas enregistré à plusieurs reprises en tant qu’agent étranger, la pornographie juvénile, le blanchiment d’argent et 30 des années où la famille Biden Crime a pris des millions et des millions de pots-de-vin pour vendre ses fonctions publiques », a déclaré l’avocat Robert Costello dans un communiqué publié au nom de Giuliani.

« Au lieu de cela, le ministère de la Justice a décidé qu’il était plus prioritaire de servir (à l’aube) des mandats de perquisition pour l’électronique au domicile et au cabinet juridique de l’ancien maire Rudolph Giuliani. »

Le bureau du procureur des États-Unis à Manhattan et le FBI auraient tenté d’obtenir des mandats de perquisition pour l’électronique de Giuliani depuis des mois.

L’obtention du mandat marque une étape dans l’enquête criminelle sur les relations de Giuliani avec l’Ukraine et sur la question de savoir s’il a enfreint des lois sur le lobbying alors qu’il travaillait pour Trump.