Candace Owens, arnaqueuse conservatrice poussiéreuse, anticonformiste, s’est honteusement consacrée à tourmenter davantage la famille de George Floyd au nom de son pote lécheur de bottes Kanye West.

Selon Médiaité, Owens a récemment dénoncé sur son podcast le procès de la famille contre West pour avoir affirmé que la drogue, en particulier le fentanyl, est ce qui a tué George Floyd, et non le genou de Derek Chauvin dans son cou pendant plus de 9 minutes. KKKandace l’aime tellement Kanye qu’elle dit qu’elle est prête à poursuivre la famille Floyd pour la «détresse émotionnelle» qu’ils lui ont causée pour avoir poursuivi son acolyte englouti.

“J’ai des raisons de poursuivre la famille de George Floyd pour avoir fait ce petit coup de pub. Cela me cause une tonne de détresse. Je me sens en colère et je me sens contrarié par le fait que je me bats pour que l’Amérique noire soit libérée des mensonges alors que ces gens se battent pour les garder dans l’obscurité ! elle a continué.

Je me demande quel type de tenues Candace fait porter à son mari pendant qu’il la regarde avec Kanye f-… approfondir leur lien profond.

Elle poursuit ensuite en théorisant le complot selon laquelle les médias, Black Lives Matter et la famille Floyd se sont entendus pour «enterrer les preuves» qui «prouveraient» que Floyd méritait de mourir parce qu’il était un toxicomane enragé.

L’enfer est BEAUCOUP trop beau pour ce faux large.