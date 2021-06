Candace Owens martelée pour avoir critiqué les dernières vacances américaines – RT USA News

Les deux partis ont soutenu les efforts visant à faire du « juin » un jour férié fédéral, mais même les conservateurs modérés ne sautent pas de joie. La conservatrice noire Candace Owens a suscité l’indignation sur Twitter lorsqu’elle a qualifié la nouvelle fête de « boiteux ».

Le président Joe Biden a signé jeudi une loi pour faire du 19 juin (« juin ») un jour férié fédéral, proclamant que « tous les Américains peuvent ressentir le pouvoir de cette journée. » Un jour plus tôt, le projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants après un vote de 415 contre 14, avec seulement 14 républicains votant contre pour commémorer le jour où les derniers esclaves du sud ont appris leur liberté en 1865.

De nombreux experts et commentateurs de droite ont soutenu la nouvelle fête, mais certains n’ont pas été impressionnés. Candace Owens, une conservatrice noire à peine connue pour ses opinions dures, a déclaré jeudi soir que « Juneteenth est tellement boiteux » et a accusé les démocrates derrière le projet de loi de « essayer de reconditionner la ségrégation ».

Juneteenth est tellement boiteux. Les démocrates doivent vraiment arrêter d’essayer de reconditionner la ségrégation. Je fêterai le 4 juillet et le 4 juillet seulement. Je suis Américain. 🇺🇸 – Candace Owens (@RealCandaceO) 17 juin 2021

« Je fêterai les 4 juillet et 4 juillet seulement, » a-t-elle tweeté. « Je suis Américain. »

Owens a été traqué par des commentateurs pro-Juneteenth. « Quand ils ont obtenu l’indépendance en 1776, vos ancêtres étaient encore des esclaves ! » une tweeté, l’appelant « une honte pour la communauté noire ».

Vous avez mis trop de raisins secs dans votre salade de pommes de terre et bu trop de pinces blanches. En 1777, vous n’auriez pas célébré le 4 juillet, vous auriez été réduit en esclavage. Votre arnaque et votre argent n’auraient pas fonctionné à l’époque – Anthony V. Clark (@anthonyvclark20) 18 juin 2021

Je vous suggérerais de lire un livre d’histoire, mais je n’en connais aucun conçu comme un menu Denny’s, vous seriez donc en mesure de l’absorber. – Matthieu Dowd (@matthewjdowd) 18 juin 2021

juste au moment où je pense que tu es complètement épuisé, tu trouves encore une autre façon de le faire – shauna (@goldengateblond) 17 juin 2021

Avant que le dernier projet de loi ne devienne loi, quelque 46 États ont reconnu Juneteenth d’une manière ou d’une autre. Le Texas, où les derniers esclaves ont appris leur émancipation, marque la fête depuis 1980. Cependant, la création par Biden d’une nouvelle fête fédérale a suscité les critiques d’autres conservateurs traditionnels.

« L’Amérique n’a qu’un seul jour de l’indépendance et c’est le 4 juillet 1776, » Le militant conservateur Charlie Kirk a tweeté jeudi. « Nous avons maintenant 2 vacances d’été – et l’une d’entre elles basée sur la race », il a tweeté plus tôt dans la journée. « Honte au GOP d’avoir soutenu cela. »

Lincoln savait que la fondation de l’Amérique était le 4 juillet 1776. Il savait que c’était le jour où notre étonnante nation a fait un pas de « l’idéal » à la réalité. « Juneteenth » est un affront à l’unité du 4 juillet. Nous avons maintenant 2 vacances d’été – et l’une d’entre elles basée sur raceShame on the GOP pour soutenir cela – Charlie Kirk (@charliekirk11) 17 juin 2021

Comme Owens, Kirk a été critiqué pour ses commentaires, d’autant plus qu’il a semblé soutenir l’idée d’un Juneteenth reconnu par le gouvernement fédéral lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a lancé l’idée l’année dernière.

Alors que Biden a présenté Juneteenth comme un jour férié pour « tous les américains » pour réfléchir au progrès depuis l’époque de l’esclavage, il y en a d’autres qui veulent que la fête soit porteuse d’un message plus raciste. De nombreux États dirigés par des républicains s’apprêtent à interdire l’enseignement de la « théorie critique de la race » – une discipline universitaire qui place la race au centre de chaque interaction humaine et considère l’Amérique comme intrinsèquement raciste et « suprémaciste blanc » country – dans les salles de classe, et certains progressistes sont contrariés que les enfants n’apprennent pas une version de Juneteenth infusée de CRT à l’école.

« Je pense que c’est quelque peu contradictoire en termes de gens qui sortent et disent: » nous devrions reconnaître Juneteenth comme un jour férié « , et pourtant nous ne devrions pas être autorisés à enseigner certains des points les plus fins de ce qu’est vraiment Juneteenth. « L’universitaire Stefan Lallinger a déclaré jeudi au Huffington Post.

Le Sénat a adopté à l’unanimité une loi pour faire de Juneteenth un jour férié fédéral, mais bon nombre de ces sénateurs ne veulent pas que les écoliers apprennent pourquoi Juneteenth est pertinent ou les atrocités séculaires qui l’ont précédé. – Renée Graham 🏳️‍🌈 (@reneeygraham) 16 juin 2021

Certains commentateurs à droite d’Owens et Kirk ont ​​décrié Juneteenth comme un « Vacances CRT. »

« Le nom officiel de la fête fédérale du ‘Juneteenth’ est ‘Juneteenth National Independence Day’. Il s’agit d’une extension du projet 1619, du CRT et de tout le reste », commentateur de droite Nick Fuentes tweeté. « Un nouveau jour de l’indépendance pour une nouvelle Amérique du tiers-monde. »





