La critique conservatrice Candace Owens est qualifiée de raciste par les critiques pour son récent focus sur la militante libérale et mannequin Chrissy Teigen, qui fait face à des accusations de cyberintimidation de plusieurs jeunes femmes dans le passé.

Owens a été le fer de lance de ce qu’elle a décrit comme un « campagne contre » Teigen ces derniers jours, dans un effort pour « Examiner la longue histoire d’abus » dirigée contre les adolescentes et d’autres femmes par le mannequin, connue pour s’aligner sur des causes de gauche et lancer des tirades contre Donald Trump et d’autres conservateurs sur les réseaux sociaux.

Owens a même utilisé le nom «Chrissy» comme code de réduction pour que les gens s’abonnent au Daily Wire pour regarder son émission hebdomadaire, et a demandé à Teigen de faire un « sincère » excuses.





La gamme d’ustensiles de cuisine « Cravings » de Teigen a été abandonnée par des points de vente tels que Macy’s et Target au milieu des rapports de cyberintimidation, qui incluent des tweets passés et des messages directs présumés disant aux jeunes femmes sous les projecteurs de se suicider.

Une des cibles de Teigen était Courtney Stodden, une mannequin qui n’avait que 16 ans lorsqu’elle a épousé l’acteur de 51 ans Doug Hutchison en 2011, une ancienne relation que le mannequin a depuis décrite comme abusive et prédatrice.

Au moment de la renommée adolescente de Stodden, Teigen s’est moqué du modèle et a suggéré qu’ils prennent un « Sieste de terre. » Depuis, elle a présenté des excuses publiques à Stodden, qui a déclaré que la tentative de réparation n’était pas sincère et était simplement une stratégie pour maintenir son image « réveillée ».

«Je veux tous croire que ce sont des excuses sincères, mais cela ressemble à une tentative publique de sauver ses partenariats avec Target et d’autres marques qui se rendent compte que sa« réveil »est un record battu,» Dit Stodden en réponse aux excuses.

Owens a tweeté mercredi que les excuses Twitter de Teigen plus tôt ce mois-ci «Était juste une tentative de sauver ses sponsors. Elle a bloqué Courtney Stodden ici.

Bien que je sois heureux que Bloomingdale ait également décidé de laisser tomber Chrissy Teigen, je serais plus heureux si Chrissy présentait des excuses sincères à toutes les jeunes femmes qu’elle a attaquées. Les excuses Twitter n’étaient qu’une tentative de sauver ses sponsors. Elle fait bloquer Courtney Stodden ici. – Candace Owens (@RealCandaceO) 19 mai 2021

La demande de l’hôte conservateur pour de nouvelles excuses, combinée à un article de mercredi sur elle « campagne » contre l’intimidation de Teigen, a permis à Owens de suivre les tendances sur Twitter jeudi.

La plupart, cependant, n’étaient pas partisans de sa campagne apparente de lutte contre l’intimidation. Au lieu de cela, ses critiques ont été enflammés par l’idée de l’auteur osant se qualifier d’anti-intimidation, compte tenu de certains de ses propres commentaires passés. Certains ont même jugé le conservateur noir un « raciste » sur la campagne anti-Teigen.

Certaines personnes n’arrivent pas à comprendre le fait que Candace Owens est un suprémaciste blanc. Bien sûr, ce sont les mêmes personnes qui considèrent le GOP comme le parti de la classe ouvrière. – northierthanthou.com (@Brimshack) 20 mai 2021

Candace Owens est un morceau de merde raciste. – 🇺🇸🇺🇸Démocrate PATRIOTE 🇺🇸🇺🇸 (@serena_patriot) 20 mai 2021

« Candace Owens prétend qu’elle s’en prend à Chrissy Teigen parce qu’elle se soucie profondément du suicide … quand elle se moque ouvertement de Meghan Markle pour avoir des idées suicidaires et de Kurt Cobain pour s’être suicidé, » Marlow Stern de Daily Beast a tweeté, soulignant plusieurs tweets passés d’Owens commentant des choses comme le suicide de la chanteuse Kobain – bien qu’elle n’encourage le suicide dans aucun des tweets.

candace owens prétend qu’elle s’en prend à chrissy teigen parce qu’elle se soucie profondément du suicide … quand elle se moque ouvertement de meghan markle pour avoir des idées suicidaires et de kurt cobain pour se suicider pic.twitter.com/EkkITcAwG – Marlow Stern (@MarlowNYC) 20 mai 2021

Owens a rejeté les critiques, affirmant qu’il n’y avait aucune comparaison entre ses tweets et les commentaires d’intimidation de Teigen.

Ah oui. Je dis que les adolescents ne devraient pas idolâtrer Kurt Cobain car il était toxicomane et s’est suicidé est exactement la même chose chez une femme adulte qui envoie des messages directs aux adolescents et leur dit de se suicider. Vous semblez obsédé. Peut-être sortir prendre l’air? – Candace Owens (@RealCandaceO) 20 mai 2021

Teigen est restée silencieuse sur les réseaux sociaux la semaine dernière alors que la controverse autour d’elle tournoyait. Dans ses excuses à Stodden, Teigen a admis être une « Troll peu sûr et à la recherche d’attention » dans son passé. Elle a affirmé avoir contacté Stodden « en privé, » bien que Stodden ait nié cela.

Teigen a ironiquement annoncé qu’elle quittait les médias sociaux en mars, citant des messages blessants et haineux dirigés vers elle. À son retour, elle a été presque immédiatement confrontée à ses tweets passés critiques à l’égard de jeunes femmes comme Stodden.

