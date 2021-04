CANDACE Owens a dit que les enfants et non les flics «ont besoin de plus de formation» et a demandé «à quel point est-il difficile d’élever un enfant qui ne tue pas les autres?

Le commentateur franc a critiqué les opinions selon lesquelles les agents ont besoin de plus de formation à la suite de plusieurs fusillades de haut niveau liées à la police dans le pays.

Owens a déclaré que les enfants avaient besoin de plus de formation Crédit: Fox News

Crédit: Twitter

« » Les flics ont besoin de plus de formation. « Non – vos enfants en ont. Est-il difficile d’élever un enfant qui n’essaye pas de massacrer d’autres êtres humains à mort?

«J’en ai marre de la dégénérescence», a-t-elle claqué dans le tweet cinglant.

Les commentaires sont venus juste un jour après qu’Owens a qualifié de façon choquante une jeune fille de 16 ans qui a été tuée par la police de «maniaque de la main de couteau» – et a qualifié le flic qui l’a abattue de «héros».

L’adolescent, nommé par la famille Ma’khia Bryant, a été tué mardi par l’officier Nicholas Reardon dans l’Ohio, quelques instants avant que Derek Chauvin ne soit reconnu coupable du meurtre de George Floyd dans le Minnesota.

Ma’Khia Bryant est décédée mardi Crédit: Makhia Bryant / Facebook

Owens a déjà fait des commentaires choquants sur Bryant Crédits: Candace Owens

La vidéo de la caméra du corps de la police de l’incident a montré deux femmes en train de se disputer, l’une d’entre elles étant jetée au sol.

La fille debout semblait avoir une arme à la main – que la police a qualifiée de couteau – et s’est déplacée contre un véhicule avec une autre femme.

Alors que le couple se dirigeait vers le véhicule, la fille qui, selon les flics, avait une lame levée le bras.

Quelqu’un pouvait être entendu crier « Descendez! » plusieurs fois, l’agent Reardon a immédiatement sorti son arme et a tiré à plusieurs reprises.

La fille s’est alors effondrée sur le sol. Plusieurs secondes se sont écoulées avant que la police n’effectue la RCR.

Après la publication des images, la commentatrice controversée de droite Candace Owens a partagé son opinion sur l’incident sur Twitter.

« Makhia Bryant était un maniaque maniant un couteau », a écrit Owens.

Owens a qualifié l’adolescent de « maniaque armé d’un couteau » Crédit: Fox News

Bryant n’avait que 16 ans Crédit: Makhia Bryant / Facebook

« Mais le but maintenant est de convaincre les Noirs de célébrer la criminalité, donc je suis vraiment ravi d’apprendre à quel point ce maniaque maniant un couteau était héroïque, gentil et inspirant. » ‘

Les remarques d’Owens ont suscité beaucoup de réactions négatives, la journaliste Imara Jones soulignant que Bryant « avait 16 ans ».

« Je m’en fiche, » tonna Owens en réponse. «Les enfants normaux de seize ans n’essaient pas de massacrer un autre être humain à mort avec un couteau.

« Ni sa couleur de peau ni son âge ne la dispensent de toute culpabilité. »

Elle a poursuivi: « L’officier qui répond est un héros. »

Le flic qui a tiré les coups de feu mortels a depuis été identifié comme étant l’agent Nicholas Reardon, qui est policier de Columbus depuis décembre 2019.

Il a été mis en congé payé pendant qu’une enquête sur l’affaire est menée.

Je m’en fiche.

Les enfants normaux de seize ans n’essaient pas de massacrer un autre être humain à mort avec un couteau.

Ni sa couleur de peau ni son âge ne la dispensent de toute culpabilité. L’officier qui répond est un héros. https://t.co/7blfrdBmuE – Candace Owens (@RealCandaceO) 21 avril 2021

Bryant a été mortellement abattu par la police, a déclaré sa famille

Un couteau a été vu dans la main de la jeune fille dans la vidéo graphique

Owens a appelé le flic, Nicholas Reardon, un « héros » Crédit: Twitter

Owens a fait ces commentaires choquants quelques heures seulement après avoir qualifié le verdict de culpabilité de Derek Chauvin de «justice populaire» tout en parlant avec Tucker Carlson, qui a demandé si le procès «abandonnait la civilisation».

«Ce que nous voyons, c’est la justice populaire», a déclaré Owens en réponse à Carlson. « Cela signifie maintenant que les démocrates peuvent obtenir ce qu’ils veulent. »

Owens a fait les remarques controversées sur l’émission de Carlson après le procès de Chauvin, où le jury l’a déclaré coupable des trois chefs d’accusation de meurtre et d’homicide involontaire coupable.

Cela, selon Owens, était un verdict inéquitable.

« Ce n’était pas un procès équitable. Personne ne peut dire que c’était un procès équitable. »

« Les médias et les démocrates ont maintenant assez de pouvoir pour intimider, mentir et créer de la propagande », a-t-elle soutenu.

« Vous penseriez que dans un pays comme le nôtre, vous penseriez le plus civilisé et le plus juste, » demanda Carlson. « Ici, vous devez considérer une affaire de meurtre à travers le prisme de la politique. Quand vous arrivez à ce point, n’avez-vous pas déjà abandonné la civilisation?

« Et ce que nous voyons vraiment, c’est la justice populaire et c’est vraiment ce qui s’est passé avec tout ce procès, ce n’était pas un procès contre George Floyd ou Derek Chauvin », a répondu Owens.