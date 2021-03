La militante conservatrice Candace Owens a averti lundi soir que la loi sur l’égalité menaçait de mettre fin au sport de compétition pour les femmes, qualifiant le projet de loi qui a été adopté à la Chambre la semaine dernière de « incroyablement offensant » et de « franchement insultant ».

Le projet de loi interdit la discrimination sur la base de l’identification de genre et de la sexualité – ce que les partisans, y compris le président Joe Biden, disent qu’il fournit un cadre essentiel pour protéger la communauté LGBTQ.

Des détracteurs comme Owens et Donald Trump se plaignent que cela permettrait aux femmes transgenres de participer aux sports féminins.

Tucker Carlson, dans l’émission dont Owens est apparu lundi, a déclaré que c’était « un programme terrifiant qui élimine les femmes ».

Candace Owens s’est prononcée lundi soir contre l’adoption de la loi sur l’égalité la semaine dernière

Un manifestant est vu lors d’une marche pour les droits des transgenres à New York en octobre 2020

Owens a déclaré qu’elle était qualifiée de « bigote, d’individu haineux, de transphobe – la gauche aime utiliser ces parjoratifs lorsque vous ne faites que parler de bon sens ».

«Je trouve cela incroyablement choquant: l’idée qu’il n’y a rien de différent entre les hommes et les femmes.

« Ce qu’ils disent en ce moment, c’est que, LeBron James, quand il était au lycée, avec toutes ses prouesses physiques, aurait dû être en mesure de dire: « Je ne m’identifie plus en tant qu’homme, je m’identifie en tant que femme », et il aurait dû être autorisé à rivaliser avec toutes les autres femmes, et cela aurait été jugé égal. Un exercice pour parvenir à l’égalité.

«Ils ne savent pas ce qu’est l’égalité. Ils ne savent pas ce que signifie l’égalité.

«Ils croient en la similitude. Faire de chacun une copie conforme des autres.

«Ils détestent l’idée entre un homme, une femme, une fille, un garçon.

Le projet de loi modifie la législation existante sur les droits civils pour inclure explicitement l’orientation sexuelle et l’identification de genre comme des caractéristiques protégées, ce qui signifie que la sexualité ou l’identité de genre d’une personne ne peut pas être utilisée contre elle pour l’emploi, le logement, les demandes de prêt, l’éducation, les logements publics et d’autres domaines.

Mais les critiques soutiennent qu’en supprimant la question du sexe biologique d’une personne à la naissance, cela permettrait aux personnes nées de sexe masculin de pénétrer dans l’espace des femmes. Le projet de loi a été saisi par les républicains.

Parmi ceux qui ont exprimé leur inquiétude, il y a certains dirigeants d’église.

Le pasteur Jonathan Falwell s’est dit préoccupé par la nouvelle législation

Le pasteur Jonathan Falwell de l’église baptiste Thomas Road à Lynchburg, en Virginie, a déclaré que le projet de loi obligerait les religieux à embaucher des personnes qui ne sont pas d’accord avec leurs croyances, même si elles sont fondamentalement en conflit avec leurs croyances religieuses.

« Si quelqu’un vient à nous qui n’est pas d’accord avec nos valeurs s’il veut un emploi, et que nous ne lui donnons pas de travail parce qu’il n’est pas d’accord avec la parole de Dieu, alors le gouvernement peut nous sanctionner, nous infliger une amende et nous mettre en faillite », Le pasteur Falwell a déclaré, selon ABC 13.

Un porte-parole de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Doug Andersen, a déclaré que l’Église mormone voulait souligner son «soutien à l’égalité et à l’équité».

Il a ajouté: «Nous pourrions soutenir une législation qui protège les personnes LGBT ainsi que les personnes et les institutions religieuses. Les deux sont possibles et clairement nécessaires dans une société juste ».

Owens a déclaré que les conservateurs «veulent s’assurer qu’il y a des chances égales, mais nous reconnaissons qu’il existe de réelles réalités biologiques qui ne peuvent être ignorées».

Owens a déclaré que la loi sur l’égalité était « insultante » et « offensante » pour elle, en tant que femme

Elle a conclu: « Ils nous ont dit de craindre l’administration Trump. Mais regardez ce que Joe Biden a fait au cours de ses premières semaines.

Le thème d’Owen faisait écho à celui de Trump, qui a attaqué la loi dans son discours à CPAC – la Conférence d’action politique conservatrice – dimanche.

« Les jeunes filles et les femmes sont irritées de devoir désormais rivaliser avec ceux qui sont des hommes biologiques », a déclaré Trump.

«Ce n’est pas bon pour les femmes, ce n’est pas bon pour le sport féminin, qui a travaillé si longtemps et si dur pour en arriver là.

Le projet de loi fait face à une bataille difficile pour obtenir l’approbation du Sénat avant de pouvoir devenir loi.

Donald Trump a pataugé dimanche dans la controverse entourant la loi sur l’égalité

Le projet de loi a été adopté par la Chambre 224-206 jeudi et passe maintenant au Sénat

Mardi, Inez Stepman, analyste politique senior à l’Independent Women’s Forum, a affirmé que les effets de la suppression du sexe des critères s’étaient déjà fait sentir.

« Dans le Connecticut, deux athlètes biologiquement masculins ont remporté un combiné de 15 courses de championnat d’État pour filles, saisissant prétendument des opportunités pour d’autres compétitions et des bourses de coureuses en juin 2019 », a-t-elle écrit dans le Wall Street Journal.

Trump dimanche a construit sur le thème de Stepman, déclarant: « Les records qui ont duré des années, voire des décennies, sont maintenant détruits avec facilité.

« Si cela ne change pas, le sport féminin tel que nous le savons, il mourra. »

La Chambre a adopté la loi sur l’égalité lors du dernier Congrès avec le soutien unanime des démocrates et le soutien de huit républicains, mais la Maison Blanche de Trump s’est opposée à la mesure et elle n’a pas été envisagée au Sénat, où 60 voix seront nécessaires pour surmonter les obstacles de procédure.

Les démocrates tentent de le faire revivre maintenant qu’ils contrôlent le Congrès et la Maison Blanche, mais son adoption semble encore improbable dans un Sénat également divisé.

Trump a insisté dimanche sur le fait qu’ils avaient eu raison de le bloquer.

« Vous savez, pendant des années, l’haltérophilie, chaque once est comme un gros problème pendant de nombreuses années », a déclaré Trump. « Tout à coup, quelqu’un arrive et le bat de 100 livres. »

Trump a déclaré: « Nous devons protéger l’intégrité du sport féminin. Tellement important.’

De nombreux républicains à la Chambre étaient d’accord, avec Lauren Boebert, représentante du Colorado, tweetant: «Pourquoi changeons-nous la culture de tout le pays et détruisons-nous le sport pour 0,42% de la population?

Mais l’ACLU a déclaré que ceux qui s’opposaient à la loi sur l’égalité étaient coupables de «transphobie».

La star du tennis Martina Navratilova et la quadruple médaillée d’or aux Jeux olympiques Sanya Richards-Ross ont fait valoir dans un éditorial de 2019 que le projet de loi, qui a été adopté 236-173 cette année-là, garantirait « qu’il y aura toujours un nombre important de garçons et d’hommes qui le feraient. a battu les meilleures filles et femmes en compétition tête-à-tête. ‘

Ils ont écrit: «Nous soutenons les femmes et les filles transgenres et leur droit à l’égalité, et nous reconnaissons leur lutte personnelle. Nous ne craignons pas que les garçons et les hommes feignent leur identité transgenre pour obtenir un avantage.

« Mais nous espérons que les législateurs ne feront pas l’erreur inutile et ironique de sacrifier le bien social extrêmement précieux que sont les sports féminins dans leurs efforts pour garantir les droits des femmes et des filles transgenres. »

Biden a clairement exprimé son soutien à la loi sur l’égalité dans la période qui a précédé les élections de l’année dernière, affirmant que ce serait l’une de ses premières priorités.

Mary Gay Scanlon, une représentante démocrate de Pennsylvanie, a déclaré que la loi sur l’égalité était nécessaire pour mettre fin à «la mosaïque de lois étatiques» autour des droits des homosexuels et créer une «protection nationale uniforme».

«C’est personnel depuis que ma petite sœur est venue me voir il y a près de 40 ans», a déclaré Scanlon.

«Pour de nombreuses personnes dans tout le pays et dans toute cette Chambre, c’est à ce moment-là que le combat frappe chez eux.»

Le débat entre les législateurs à Capitol Hill devient également personnel.

Marie Newman, une représentante démocrate de l’Illinois, dont la fille est transgenre, a tweeté une vidéo d’elle-même plaçant un drapeau transgenre devant son bureau.

Son bureau se trouve en face de la représentante de la Géorgie, Marjorie Taylor Greene, une marque de feu trumpienne.

« Notre voisine, @RepMTG, a tenté de bloquer la loi sur l’égalité parce qu’elle pense qu’interdire la discrimination contre les Américains trans est « dégoûtant, immoral et diabolique ». Je pensais que nous allions afficher notre drapeau transgenre pour qu’elle puisse le regarder à chaque fois qu’elle ouvre sa porte. », A tweeté Newman.

Greene a répondu avec sa propre vidéo dans laquelle elle affiche un panneau indiquant: « Il y a deux sexes: HOMME et FEMME. «Faites confiance à la science!

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a souligné l’échange pour plaider en faveur du projet de loi jeudi.

« Cela me brise le cœur que ce soit nécessaire, mais le fait est que, et en fait, nous avons eu un triste événement ici même ce matin, démontrant la nécessité pour nous d’avoir du respect », a déclaré Pelosi, s’arrêtant à un moment donné et poussant un profond soupir. .

« Pas même juste du respect, mais soyez fier, soyez fier de notre communauté LGBT. »

Les membres gais et lesbiens du Congrès ont parlé de l’importance du projet de loi pour eux.

«Écoutez, nous ne demandons rien dont aucun autre Américain n’apprécie déjà», a déclaré Chris Pappas, un représentant démocrate du New Hampshire.

«Nous voulons juste être traités de la même manière. Nous voulons juste que les politiciens de Washington rattrapent leur retard et la Constitution. »