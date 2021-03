« Vous ne seriez pas capable de discerner rien qu’en regardant Meghan Markle qu’elle est noire. »

C’est ce que le commentateur conservateur Candace Owens a déclaré après l’interview explosive de la duchesse Meghan et du prince Harry avec Oprah Winfrey, suggérant que Meghan ment sur son expérience parce qu’elle n’est pas assez noire pour être victime de racisme.

Ce récit crée une énigme sans fin qui peut affecter le sentiment de soi et d’identité d’une personne noire: lorsque vous êtes «trop noir» pour certains et pas «assez noir» pour d’autres.

Bien que Meghan se définisse comme «moitié noire et moitié blanche», la famille royale et ses critiques ne peuvent apparemment voir qu’une seule chose: la noirceur de Meghan ou son absence.

«Vous êtes arrivé en tant que première personne métisse à vous marier dans la famille (royale), et est-ce que cela vous a préoccupé de pouvoir vous intégrer? Winfrey a demandé à Meghan dimanche. Meghan a répondu: « J’y ai pensé parce qu’ils m’ont fait réfléchir. »

Les remarques controversées d’Owens et d’autres comme eux invalident le traitement raciste que Meghan a subi – prétendument de la part de la monarchie britannique et définitivement par la presse britannique – et frisent de nier son existence en tant que femme biraciale avec une mère noire et un père blanc.

Interroger la noirceur d’une personne en fonction de la couleur de sa peau pour minimiser son expérience de la discrimination raciale est profondément troublant. Voici pourquoi.

Les Noirs ne sont pas un monolithe. Il n’y a pas de prototype à l’emporte-pièce de ce à quoi une personne noire est censée ressembler ou agir, et cela est vrai pour les personnes métisses. Les Noirs viennent dans un large éventail de nuances et de tons de peau, y compris Meghan à la peau claire.

Bien que le colorisme existe et que les personnes au teint plus clair reçoivent souvent un traitement préférentiel par rapport à leurs homologues à la peau plus foncée, la couleur de la peau n’est pas un indicateur de la noirceur. Et cela ne nie certainement pas le fait que Meghan ait été soumise au sectarisme.

Que quelqu’un soit 100% noir ou 25%, la noirceur peut être considérée comme une menace pour le statu quo, comme en témoigne la décision de Meghan de ne pas «vivre ma vie dans la peur» et de fuir en Amérique avec sa famille, même si beaucoup de gens croient qu’elle est peau claire assez pour « passer » comme blanc.

Même Archie, un an, n’est pas à l’abri des microagressions. Meghan a déclaré que des responsables du palais non nommés avaient soulevé des questions sur la possible «couleur de peau» du bébé et sur son degré de «noirceur». (Le couple attend son deuxième enfant, une petite fille cet été.)

« Si vous avez vu une photo d’Archie et que vous pensez qu’il a souffert du racisme anti-noir, alors je suis un prince nigérian et donnez-moi les détails de votre carte de crédit. C’est tellement ridicule », a déclaré Owens lors d’une interview avec Fox News ‘ Sean Hannity mercredi.

Eh bien, il l’a fait, selon sa mère. Meghan a déclaré à Winfrey dimanche qu’elle et Harry n’avaient pas choisi de renoncer à un titre pour bébé Archie, le premier royal métis depuis que la reine Charlotte était assise sur le trône dans les années 1800. Elle a dit qu’on lui avait dit que les règles l’empêchaient, pas si subtilement suggérant que la couleur de la peau de son enfant alors à naître pourrait avoir quelque chose à voir avec cela.

Interroger l’expérience personnelle de quelqu’un avec le racisme en fonction de son teint minimise ses luttes et ignore sa douleur, au lieu de mettre les parties responsables au défi de remettre en question leurs propres pensées ou attitudes biaisées qui contribuent à l’intolérance.

En tant que femme noire qui a grandi dans une ville à majorité blanche, je parle d’expérience personnelle. À l’école, j’étais «trop noir» pour certains élèves de ma communauté, mais lorsque j’ai rendu visite à des membres de ma famille dans d’autres régions, j’ai été taquiné pour «parler blanc».

C’est une zone grise déconcertante que la duchesse Meghan – originaire de Los Angeles, qui était stéréotypiquement qualifiée de fille « (presque) tout droit sortie de Compton » d’une « maison de sa mère marquée par un gang » dans un titre du Daily Mail de 2016 – peut sûrement rapporterà.

Mais qui doit juger? Qui détermine si quelqu’un est «assez noir» ou si quelqu’un est sensible au racisme? Ce n’est pas à la société de dépouiller un individu de son identité et de ses expériences, et sûrement pas à Owens, qui a une longue histoire de propos incendiaires. (Vous vous souvenez de la dissertation d’Owens sur la couverture de la robe de bal Harry Styles « Vogue »?)

La course n’est pas une commodité – quelque chose que vous pouvez activer quand cela vous sert et éteindre quand vous ne le faites pas. Alors arrêtons de nous demander si quelqu’un est «assez noir» pour justifier le racisme et écoutons ce que Meghan a le courage de dire.

